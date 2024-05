Cumplió 21 años y pidió una torta para el festejo, pero lo que recibió la decepcionó: “Intentó recrearlo de memoria”

Escuchar

La alegría que tenía Alice por cumplir 21 años terminó muy pronto. La joven oriunda de Australia se llevó una gran decepción mientras terminaba los preparativos de su fiesta. Todo comenzó cuando se contactó con una panadera y le encargó su torta. Lejos de dejar detalles librados al azar, le envió todas las instrucciones de cómo quería que fuera la decoración de su pastel. Sin embargo, el resultado estuvo muy lejos de sus expectativas.

A través de una publicación en Facebook, la mejor amiga de Alice contó la anécdota que les tocó vivir en ese día tan especial. Ambas transformaron la indignación inicial en un divertido relato, que se viralizó rápidamente en las redes sociales. En el posteo, compartieron una captura de pantalla del mensaje que la cumpleañera le había mandado a la mujer de la pastelería. Allí se podían ver varias imágenes del diseño que quería: un pastel en forma de corazón, con el número 21 en el centro.

La conversación que tuvo Alice con la pastelera Facebook

“Alice le envió un mensaje a una mujer que tenía un negocio de pasteles, le preguntó si estaba disponible y adjuntó una foto de un pastel que la mujer anunciaba en su Facebook. También preguntó si se podía cambiar el ‘HBD’ de la decoración original por un 21, lo cual no era problema para la panadera”, contó.

Tras el pedido, ambas acordaron un precio y una fecha de entrega. Sin embargo, luego aparecieron algunas alertas que adelantaban que algo raro sucedía. “Tenía que pagar por adelantado y la señora nunca le envió fotos de antemano”, explicó. Por su parte, Alice accedió y le envió el dinero pactado. El día del cumpleaños, fue su novio a retirar el pedido, pero cuando abrió el paquete quedó sorprendido. “No se parecía en nada a la foto que se anunciaba”, afirmó la joven en su posteo.

El pastel que recibió no se parece en nada al que pidió Facebook

El conflicto entre la joven y la pastelera

Alice tenía motivos para quejarse. “El color estaba completamente apagado, los números eran enormes y estaban pintados toscamente (como se puede ver desde el costado, el ‘oro’ no cubre todos los números) y la forma no está bien. Honestamente, parece que alguien intentó recrearlo de memoria”, describió su amiga. Pero eso no era todo. Con el paso de los minutos, el pastel comenzó a despedazarse. Además, era extremadamente duro por dentro y no tuvieron más remedio que tirarlo a la basura.

Al día siguiente, Alice y su amiga fueron a la pastelería para hacer el reclamo. La acusaron de realizar publicidad engañosa y exigieron que les devolviera su plata. “Mi política de reembolso es que debe devolverse el mismo día”, respondió la mujer. En ese momento, las jóvenes comenzaron a gritar y a quejarse con efusividad. Recién entonces la panadera cambió de opinión y les devolvió el dinero.

El pastel original que Alice envío a la panadera Facebook

Más allá de este percance, que quedará en el recuerdo de Alice, la joven pudo festejar su cumpleaños número 21. Finalmente, le compró un pastel de último momento a otro pastelero, pero esta vez, asegurándose de que tuviera buena reputación. “Esto es lo que pasa cuando mientes en tu currículum para conseguir el trabajo”, concluyó su amiga en Facebook.

