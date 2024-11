De jeans de 10 dólares a una marca millonaria: la historia detrás de la ropa que usa Taylor Swift

Elena Bonvicini nunca imaginó que su pasión por transformar jeans vintage en piezas únicas la llevaría a fundar una marca de renombre. A los 25 años, esta joven californiana convirtió EB Denim en un nombre reconocido en la moda, usado por celebridades como Taylor Swift, Gigi Hadid y Kendall Jenner. Pero su historia de éxito comenzó de una manera mucho más simple: con una adolescente explorando tiendas de segunda mano.

Desde pequeña, Bonvicini disfrutaba de los viajes de verano a Wisconsin para visitar a sus abuelos, contó en una entrevista a CNBC. Su afición por la moda surgió al buscar en tiendas de segunda mano, donde encontraba vaqueros Levi’s para convertirlos en shorts, una afición que compartía con sus amigas. “Siempre me gustó tener cosas que nadie más tenía”, comentó Elena al medio. Pero este simple pasatiempo cambió cuando, de regreso a la escuela secundaria, una compañera le preguntó dónde había conseguido sus shorts y le pidió que le hiciera un par.

Bonvicini fijó el precio de su primera venta en 30 dólares, y pronto otras compañeras de escuela comenzaron a pedirle sus diseños. Así nació un pequeño negocio que la llevaría a vender cientos de vaqueros vintage rediseñados a sus compañeras de secundaria. Cada viernes, convertía el vestuario del gimnasio en su pequeña tienda, donde ofrecía jeans por 10 dólares. “Era una idea nueva; en ese momento, aún no existían plataformas para comprar ropa de segunda mano”, relató.

La joven diseñadora se dio cuenta de que había encontrado un nicho. Los jeans, que compraba en el Medio Oeste por apenas 50 centavos o en sacos de basura llenos por 8 dólares, le permitían obtener un margen de ganancia considerable. Con el tiempo, y en busca de nuevos desafíos, convenció a su madre de comprarle una máquina de coser de 300 dólares para transformar vaqueros antiguos en diseños adaptados al estilo de sus amigas. Bonvicini se dedicó a mejorar sus técnicas, tomando clases de costura y afinando sus habilidades.

El salto a las redes: cómo llegó a Taylor Swift y otras grandes estrellas

Decidida a profesionalizar su marca, Bonvicini abrió una cuenta en Etsy al cumplir 18 años y comenzó a utilizar redes sociales para hacer crecer EB Denim. Desde el principio, tuvo claro que la clave para popularizar sus diseños sería que personas influyentes los usaran. “Contacté a gente interesante en Instagram y les envié mensajes”, contó. “No me importaba si lo publicaban o no, solo quería que tuvieran mi diseño”.

La estrategia fue un éxito: figuras de la moda como Chiara Ferragni y Danielle Bernstein no solo respondieron sus mensajes, sino que comenzaron a lucir sus creaciones. Así, la marca EB Denim comenzó a ganar reconocimiento, generando ventas inmediatas en su sitio web y una visibilidad que transformó su negocio. Con estos primeros éxitos, Bonvicini reinvirtió sus ganancias, contrató a un asistente y amplió su inventario. Se dedicó a adquirir vaqueros en mercados de pulgas y ferias locales, aumentando su stock y explorando nuevos diseños para la marca.

Con esta nueva etapa, los precios de sus piezas también se ajustaron: los jeans que antes vendía por 10 dólares ahora costaban 220 dólares. Cada par de jeans vintage le costaba unos US$20, y, tras rediseñarlos y adaptarlos, lograba márgenes de ganancia considerables. Para satisfacer la creciente demanda, contrató costureras que confeccionaban los jeans bajo sus especificaciones. En sus mejores días, las ventas llegaban a los US$12.000 en cuestión de horas.

Con el objetivo de profesionalizar EB Denim, Bonvicini decidió contratar una agencia de relaciones públicas que le ayudara a conectar con personas influyentes del mundo de la moda.

Gracias a esta estrategia, la marca llegó a celebridades de la talla de Kylie Jenner, Hailey Bieber, y las hermanas Hadid, lo que le dio acceso a una audiencia que parecía inalcanzable.

EB Denim seguía creciendo y ampliando su oferta con vestidos, camisetas y chaquetas, ganándose la preferencia de influencers y creadores de tendencias. Pero uno de sus momentos más significativos llegó tras los Video Music Awards de 2023, cuando Taylor Swift, ícono de la moda y la música, apareció usando una de las prendas de EB Denim. El equipo de Bonvicini había sido avisado por el estilista de Swift, pero no sabían ni cuándo ni qué prenda usaría la cantante.

Esa noche, mientras estaba en una fiesta, Bonvicini empezó a recibir notificaciones en su teléfono: la cantante había sido fotografiada luciendo uno de sus diseños.

La respuesta fue instantánea. La visibilidad que le dio Taylor Swift generó un aumento masivo en las ventas, y EB Denim apareció en numerosos artículos y resúmenes de estilo. Hoy, la marca proyecta alcanzar los 3 millones de dólares en ingresos anuales.

Lo que comenzó como un pasatiempo de verano en tiendas de segunda mano, ahora es una marca global en constante expansión, confirmando que el talento y la determinación pueden convertir una afición en un fenómeno de moda.