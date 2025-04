⁠Así impacta en Arizona la orden de prueba de ciudadanía para los votantes en las elecciones

El condado de Arizona comenzó a colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para verificar la ciudadanía de quienes figuran en sus listas de votantes y depurar a los no ciudadanos. Esto se da tras una demanda interpuesta por America First Legal (AFL), representando a EZAZ.org y a Yvonne Cahill, ciudadana naturalizada.

La prueba de ciudadanía para los votantes en Arizona

La prueba de ciudadanía para los votantes tuvo un impacto significativo al obligar a los condados a revisar y eliminar de sus listas a los votantes no ciudadanos. Esto implica que aquellos registrados como “votantes solo federales”, que no presentaron pruebas de ciudadanía, no podrán participar en elecciones estatales o locales.

Votantes en Arizona podrían enfrentar problemas si sus actualizaciones de registro no se procesan debido a requisitos de ciudadanía Foto: Freepik

Esta medida también llevó a los condados a colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para verificar la ciudadanía de estos votantes, lo que permitirá una depuración más precisa y asegurará la integridad del registro electoral. Además, esta acción legal, derivada de una demanda de America First Legal, establece un precedente importante para otras regiones con normativas similares.

El motivo que impulsó la medida

Desde 2004, Arizona requiere que los votantes presenten prueba de ciudadanía, pero debido a que la ley federal solo exige una declaración de ciudadanía bajo juramento, aquellos que no entregan documentación solo pueden votar en elecciones federales. Sin embargo, recientes cambios legales y decisiones judiciales generaron confusión en las oficinas de registro.

En agosto, la Corte Suprema de EE. UU. suspendió una sección de la ley estatal de 2022 que obligaba a los registradores a rechazar los registros sin prueba de ciudadanía. Ahora, aquellos que no presenten la documentación necesaria se colocan en una categoría de “no registrados” hasta que completen el requisito.

En algunos condados las solicitudes de actualización de registro fueron rechazadas o suspendidas Foto: Freepik

Sin embargo, esta disposición solo afecta a los registros hechos con el formulario estatal; los que usan el formulario federal siguen siendo registrados como “solo federales”. A pesar de que la Oficina del Secretario de Estado interpreta el fallo como aplicable solo a nuevos registros, algunos condados lo están aplicando también a votantes que buscan actualizar su información.

Organizaciones defensoras del derecho al voto exigen una solución inmediata

Las organizaciones defensoras del derecho al voto expresaron una fuerte preocupación ante las nuevas medidas adoptadas en Arizona respecto al registro electoral y la exigencia de prueba de ciudadanía. Consideran que estas acciones son ilegales y discriminatorias, ya que afectan de forma desigual a los votantes dependiendo del condado en el que residen.

Según estas organizaciones, este trato viola los principios de igualdad y podría suprimir el derecho al voto de miles de personas, muchas de las cuales son ciudadanos estadounidenses legítimamente registrados. Además, advierten que la falta de una directriz estatal clara ha generado un ambiente de confusión y caos, donde cada condado interpreta la normativa a su manera.

Esto, aseguran, complica innecesariamente el proceso electoral y aumenta el riesgo de errores administrativos que podrían impedir a los votantes ejercer su derecho. Por ello, exigen que la Secretaría de Estado imponga reglas uniformes para todos los condados, con el fin de garantizar un acceso justo y equitativo al voto en todo el estado.

Las decisiones de varios condados de Arizona

Algunos condados de Arizona, como Navajo, Pima, Yavapai y Yuma, han optado por rechazar o pausar las solicitudes de actualización del registro electoral, notificando a los votantes sobre el problema. Esto significa que, si alguien intenta actualizar su información y no se procesa el cambio, su registro podría mostrar datos incorrectos hasta que presente una prueba de ciudadanía.

Esto podría provocar errores en el envío de la boleta o conflictos al momento de votar si la dirección del documento de identidad no coincide con la registrada. David Lara, registrador del condado de Yuma, comentó que, ante la falta de instrucciones claras de los tribunales, cada condado tomará decisiones según su propio criterio. Según él, las reglas no siempre son precisas, por lo que los registradores deben interpretar lo que consideran mejor.

Mientras tanto, los condados de Maricopa, que representa la mayoría del electorado del estado, y Coconino siguen el proceso de las actualizaciones de manera habitual, sin cambiar el estatus de los votantes a “solo federal”.