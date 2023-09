escuchar

Un hombre con parálisis cerebral no pudo cumplir su sueño de ver a Beyoncé debido a que el personal de una aerolínea truncó sus deseos. El fan pretendía viajar a Seattle para asistir al recital, que forma parte del “Renaissance World Tour”, que se celebró en el estadio Lumen Field. Aparentemente, los asistentes de vuelo no encontraron lugar para acomodar su silla de ruedas. Como una forma de exponer su caso, el sujeto, originario de Oregón, publicó su experiencia en redes sociales.

“El capacitismo ataca de nuevo. Después de esperar 25 años, no veré a Beyoncé esta noche”, escribió Jon Hetherington en su perfil de TikTok. Se llama “capacitismo” a una manera de discriminación o prejuicio social contra las personas con discapacidad. También se conoce como capacitocentrismo u opresión de la discapacidad. Consternado por su experiencia, el admirador de la cantante contó a detalle lo sucedido.

“Llegué al aeropuerto para tomar mi vuelo y me dijeron que mi silla, aparentemente, mide diez centímetros de más para cargarla en el avión”, señaló Hetherington en el clip, que tiene una duración de 35 segundos y que publicó el jueves pasado.

Un fan de Beyoncé vio frustrados sus sueños de ver a la cantante debido a una aerolínea

“Así que se revisaron en todos los vuelos posibles, en todas las aerolíneas y no había nada disponible. Luego de 25 años de espera, no veré a Beyoncé esta noche. Así que el capacitismo ataca de nuevo”, comentó el joven con tristeza. En respuesta, muchos usuarios respondieron a su mensaje y algunos etiquetaron a Beyoncé para que pudiera hacer algo. La queja llegó hasta sus representantes, ya que medios como New York Post dieron a conocer que uno de ellos comenzó a seguir a Hetherington, de 34 años.

Beyoncé se encuentra de gira con el “Renaissance World Tour” Twitter

El video del hombre recibió más de 1500 respuestas y más de 16.000 ‘Me gusta’, un efecto que lo dejó sorprendido. “Es realmente surrealista e inesperado”, compartió a Insider. A su vez, reveló que todavía no pierde la esperanza de asistir a un recital de la destacada estrella. Sin embargo, no piensa exponer a la marca de la aerolínea que le negó el acceso con su silla de ruedas porque, aseguró, esa no fue su finalidad. “Estoy sentado aquí como alguien que ha estado discapacitado toda mi vida y digo que no se trata de una única aerolínea”, comentó, y luego agregó: “Este es un problema sistémico”.

Un problema con el transporte

Esa no ha sido la única mala experiencia de este tipo que el hombre ha tenido que pasar. También reveló que se quedó varado en las calles de Seattle durante varias horas luego de asistir a un espectáculo de Janelle Monáe. En esa ocasión, fue porque desconocía que el servicio de taxis que lo trasladaría de regreso paraba sus funciones después de la medianoche.

A las 8 hs del día siguiente, su silla de ruedas se quedó sin baterías. Según manifestó, ni la policía ni los bomberos pudieron brindarle ayuda, por lo que perdió su vuelo de regreso a su natal Oregón. “También podríamos ser invisibles hasta que la sociedad quiera que seamos una inspiración”, agregó el fan de Beyoncé a Insider. “Me gustaría algún tipo de reconocimiento y conciencia sobre estos temas”, sostuvo.