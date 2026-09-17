Debut y título para el Kily González con Miami: "No tengo palabras"

El argentino Cristian "Kily" González expresó su felicidad por estrenarse el miércoles como entrenador del Inter Miami conquistando la Campeones Cup y defendió la candidatura de Lionel Messi al Balón de Oro.

El exjugador del Inter de Milán y Valencia fue elegido el pasado mes como sustituto del destituido Guillermo Hoyos, pero hasta el martes no dirigió su primera práctica debido a retrasos en la obtención del visado.

"No tengo palabras de lo que estoy sintiendo. Es alegría, felicidad, tantas emociones juntas", dijo el timonel tras la victoria del Inter 2-0 ante Cruz Azul en el estadio de Miami.

"Es inédito", dijo el Kily sobre su exitoso debut. "Ayer hicimos un trabajo intenso y le agradezco a los jugadores la grandeza de dejarme trabajar más tiempo de lo normal para intentar corregir cosas que uno venía viendo hace mucho tiempo".

"Es un envión anímico terriblemente importante para nosotros pero hay que seguir. Tenemos muchas cosas que mejorar", subrayó el Kily con la mirada puesta en la recta final de la temporada de MLS.

Messi, con un gol y una asistencia, fue protagonista absoluto del primer triunfo de Miami en esta competencia anual entre los campeones de la liga norteamericana (MLS) y mexicana.

"Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón, así que me lo cumplió", dijo el Kily, que en su etapa como entrenador en Argentina no conquistó ningún título.

"El número uno es Lionel, no hay otro como él y no tengo ninguna duda que el Balón de Oro le tiene que tocar a él", defendió. "Con la edad que tiene, el Mundial que hizo y lo que representa mundialmente para todos (...) tendría que ser justo que se lo lleve nuevamente él".