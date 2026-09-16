Decenas de países instan a los talibanes a respetar los derechos de las mujeres

Más de 40 países pidieron el miércoles al gobierno talibán que elimine de inmediato todas las restricciones a los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán.

El mes pasado se cumplieron cinco años desde que los talibanes volvieron al poder e impusieron lo que la ONU calificó como "restricciones asfixiantes" a los afganos, especialmente a las mujeres. Unos 2,4 millones de niñas y jóvenes en Afganistán se encuentran actualmente privadas de educación secundaria, según la Unesco.

"Desde agosto de 2021, los talibanes han aplicado una política de segregación por razón de género, borrando prácticamente a las mujeres y las niñas de la vida pública y restringiendo gravemente su acceso a la educación, la atención sanitaria y el empleo", declaró Jerome Bonnafont, representante de Francia ante la ONU, en nombre de los 43 países firmantes, la gran mayoría europeos.

De Latinoamérica figuran Colombia, México y Panamá.

"Las mujeres que se niegan a cumplir estas restricciones, o que se percibe que se niegan, se enfrentan a la detención y al arresto arbitrario", prosiguió Bonnafont, al hablar antes de una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación.

"Quienes las apoyan y quienes son considerados críticos del gobierno talibán también se enfrentan a detenciones y represalias", agregó.

Los firmantes instaron a las autoridades talibanas "a levantar de inmediato todas las restricciones a los derechos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, y a poner fin a todas las violaciones de derechos humanos".

Los retornos forzosos a Afganistán continúan a pesar de la grave situación humanitaria del país, en el que gran parte de la población vive en la pobreza.

Más de 400.000 afganos fueron repatriados por la fuerza este año, según las Naciones Unidas, principalmente desde Irán y Pakistán.