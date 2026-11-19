El pastor haitiano-estadounidense Christian Sanon fue declarado culpable el miércoles en un tribunal federal de participar en un complot para asesinar en 2021 al presidente haitiano Jovenel Moïse, reportó el diario Miami Herald.

El periódico informó que dos hombres al frente de una empresa de seguridad privada, con sede en Florida, planearon secuestrar a Moïse y reemplazarlo por Sanon, quien deseaba convertirse en presidente del país.

Sanon fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban, incluidos los de conspiración para cometer asesinato y secuestro fuera de Estados Unidos, según el Miami Herald.

En mayo pasado, cuatro hombres fueron declarados culpables por este mismo tribunal de participar en el complot, pero su sentencia no ha sido dictada.

Los cuatro estaban vinculados a esa empresa, atraídos por la posibilidad de tener jugosos contratos en caso de que se produjera el derrocamiento del presidente haitiano, según la fiscalía.

Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado a tiros por un comando armado en la noche del 6 al 7 de julio de 2021 en su residencia privada de Puerto Príncipe, sin que sus guardaespaldas intervinieran. El comando estaba compuesto principalmente por mercenarios colombianos.

Su muerte agravó aún más el caos en el país más pobre de América, que no celebra elecciones desde 2016 y carece de presidente desde este crimen.

La policía haitiana detuvo rápidamente a una cuarentena de sospechosos, entre ellos una veintena de mercenarios colombianos. Posteriormente, la investigación se topó con las deficiencias del sistema judicial local.

La justicia estadounidense, competente para juzgar los complots urdidos en su territorio, imputó luego a una docena de personas.

Esta cifra aumentó posteriormente a 30 tras la extradición desde Haití a Estados Unidos, en septiembre, de 18 sospechosos en este caso, entre ellos 17 colombianos.

Cinco acusados han sido condenados a cadena perpetua por este caso: un exmilitar colombiano, un exsenador haitiano, un empresario de nacionalidad haitiana y chilena, un militar colombiano retirado y un ciudadano estadounidense de origen haitiano.