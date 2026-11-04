Déficit comercial de EEUU cae ligeramente en septiembre

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo ligeramente en septiembre, informó el gobierno este miércoles, aunque se mantiene alto, impulsado por las importaciones de bienes de capital y de consumo y por unas exportaciones sólidas.

El déficit comercial de la mayor economía del mundo cayó un 0,6%, hasta los 105.000 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio.

Esta cifra se situó por debajo de los 107.700 millones que preveían los analistas para septiembre en una encuesta de Marketwatch.

Se trata del segundo mes consecutivo con déficit elevado para la mayor economía del mundo, que en agosto registró el nivel más alto desde marzo de 2025, cuando alcanzó un récord.

Los flujos comerciales de Estados Unidos han experimentado cambios significativos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Las importaciones aumentaron 1,2% en septiembre, hasta los 426.600 millones de dólares, impulsadas por la compra de productos informáticos.

Las importaciones de petróleo crudo disminuyeron en 1.300 millones de dólares.

Las exportaciones estadounidenses subieron un 1,8%, hasta alcanzar los 321.500 millones de dólares, con el petróleo, los alimentos y los bienes de capital en general contribuyendo a dicho aumento.