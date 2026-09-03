Déficit comercial de EE.UU. se amplía en julio a su mayor nivel en más de un año

El déficit comercial de EE.UU. en julio se amplió a su mayor nivel desde marzo de 2025, debido al aumento de las importaciones por el auge en la construcción de infraestructura tecnológica de inteligencia artificial, según datos difundidos este jueves por el gobierno.

La brecha comercial de la mayor economía del mundo se situó en 88.600 millones de US$ en julio, un incremento del 24,4% respecto del mes anterior.

Las exportaciones descendieron 2,1% hasta 310.700 millones de US$, según el Departamento de Comercio, en un contexto de menos ventas al exterior de suministros industriales.

Las importaciones aumentaron un 2,8% hasta 399.300 millones de US$, impulsadas por computadoras, accesorios informáticos y semiconductores.

El comercio estadounidense ha registrado amplias fluctuaciones desde el año pasado, ya que el presidente Donald Trump impuso aranceles generalizados a bienes procedentes tanto de aliados como de competidores.

Las empresas se han apresurado a incrementar sus importaciones antes de que entraran en vigor nuevas rondas de aranceles.

Desde que la Corte Suprema de EE.UU. anuló en febrero una parte considerable de los aranceles globales de Trump, las compañías también se han apresurado a solicitar reembolsos.

También está afectando al comercio estadounidense la repercusión de la guerra en Oriente Medio, por la cual Irán bloquea en gran medida el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.