Delegados se retiran durante discurso de Netanyahu en la ONU

Decenas de enviados de todo el mundo abandonaron este jueves la sala de la Asamblea General de la ONU durante el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en señal de protesta.

Mientras los delegados que permanecieron en la sala abucheaban al líder israelí, su equipo aplaudía de pie y el presidente de la sesión pedía orden a gritos.

"Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, háganlo ahora", dijo Netanyahu al tomar la palabra.

La sala, poco concurrida al inicio de la sesión, se fue llenando gradualmente antes del discurso de Netanyahu.

En una nota a la que tuvo acceso la Afp, la delegación palestina había pedido que otras misiones se sumaran a su propia acción de protesta.