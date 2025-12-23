DeMeco Ryans hace historia con los Texans al lograr su tercera temporada de 10 victorias

HOUSTON (AP) — DeMeco Ryans se convirtió en el primer entrenador en la historia de los Texans de Houston en ganar al menos 10 juegos en tres temporadas consecutivas con la victoria de los Texans el domingo 23-21 sobre los Raiders de Las Vegas.

“Conseguir diez está bien, pero ese no es el objetivo. El objetivo es entrar a los playoffs y luchar por ganarlo todo”, indicó Ryans. “Si nuestros muchachos mantienen la vista al frente, seguimos creyendo, seguimos jugando, terminando de la manera correcta, tenemos todo lo que queremos frente a nosotros”.

Ryans también es el decimotercer entrenador en la historia de la NFL y el sexto desde el año 2000 en alcanzar al menos 10 victorias en cada una de sus primeras tres temporadas como entrenador en jefe.

La victoria del domingo extendió la racha ganadora de Houston a siete juegos, para igualar la segunda racha más larga en la historia de la franquicia, detrás de una racha de nueve juegos en 2018. Es la racha activa más larga en la NFL y le ha permitido a los Texans (10-5) dejar atrás su inicio de 0-3 y estar en posición de conseguir un lugar en los playoffs con dos juegos de temporada regular por jugar.

Todavía tienen la oportunidad de ganar la AFC Sur por tercera temporada consecutiva, pero necesitarían ganar todos sus juegos restantes y que los Jaguars (11-4) pierdan al menos uno.

“Conseguir diez victorias en los tres años que he estado aquí es súper genial”, expresó el mariscal de campo C.J. Stroud. “Es algo que está bien, pero ahora nuestro enfoque es llegar a los playoffs y avanzar desde allí”.

Aunque los Texans estaban contentos de superar a los Raiders (2-13) el domingo, estaban un poco decepcionados de no haber jugado mejor. La defensa de Houston, que está clasificada como la mejor, estaba particularmente molesta por permitirle al novato Ashton Jeanty una recepción de touchdown de 60 yardas y una carrera de anotación de 51 yardas en la segunda mitad que permitió a los Raiders mantenerse en el juego.

Sus problemas el domingo no se limitaron a la defensa. Houston no anotó un touchdown ofensivo hasta que Stroud conectó con Dalton Schultz en una anotación de una yarda con aproximadamente siete minutos por jugar.

Qué funciona

Aunque los Texans estaban decepcionados con su desempeño defensivo, siguen teniendo la defensa mejor clasificada en la NFL. Houston ocupa el primer lugar en yardas (272.3) y puntos (16.6) permitidos por juego y sus 25 balones recuperados son el tercer mayor número en la liga.

Necesita ayuda

Houston logró solo 83 yardas por tierra el domingo mientras jugaba sin el titular Woody Marks, quien estuvo fuera por una lesión en el tobillo. Los Texans han tenido dificultades para correr el balón esta temporada con Joe Mixon fuera toda la temporada y ocupan el puesto 23 en la NFL al promediar 106.7 yardas por tierra por juego.

Ryans comentó que los problemas en el juego terrestre mantuvieron a la ofensiva desequilibrada el domingo.

"Lo principal es que no pudimos correr el balón. No controlamos la línea de golpeo como necesitábamos. Ellos consiguieron muchas tacleadas para pérdida, nos hicieron retroceder varias veces y no corrimos bien el balón".

