Demócrata Hinojosa será la nueva gobernadora de Texas, una derrota aplastante para republicanos

La demócrata Gina Hinojosa fue elegida gobernadora de Texas el martes, según las proyecciones de los medios estadounidenses, una derrota sin paliativos para los republicanos en uno de sus bastiones políticos.

La hispana se impuso ante el gobernador saliente Gregg Abbott, según las cadenas CNN y NBC.

Hinojosa, una abogada y legisladora de 52 años, forma parte de una nueva generación de demócratas que buscan atraer a votantes independientes y desilusionados con Trump por temas como la guerra en Medio Oriente y los altos precios de la gasolina y los alimentos.

En un comunicado en X la noche del martes, Hinojosa prometió servir a todos los texanos, hayan votado por ella o no.

"No habrá un conjunto especial de reglas para los ricos y los poderosos", dijo Hinojosa.

"La confianza que han depositado en mí esta noche no es un cheque en blanco. Es una responsabilidad sagrada".

Hinojosa, quien creció en una familia católica mexicana cerca de la frontera, centró su campaña en el costo de vida.

También prometió imponer una moratoria a la construcción de nuevos centros de datos, cuando las compañías tecnológicas se enfrentan a residentes locales que no quieren vivir cerca de estas instalaciones.

Texas fue durante mucho tiempo un bastión republicano.

El demócrata James Talarico, de 37 años, también se proyecta como ganador en su contienda por el Senado en Texas, según medios locales.