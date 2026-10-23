Demócrata Talarico vota en Texas en la pugna por arrebatar un bastión republicano a Trump

El candidato demócrata al Senado, James Talarico, votó el viernes en el estado de Texas, en donde su partido aspira a terminar con tres décadas de dominio republicano en las elecciones legislativas de noviembre.

Talarico busca vencer al aspirante republicano y actual fiscal general texano, Ken Paxton, a quien el presidente Donald Trump respalda. Es una de las disputas más observadas en una elección clave por el control del Congreso, que bajo una mayoría demócrata podría paralizar la agenda de Trump.

"Estamos uniendo a los texanos de todos los orígenes y creencias en un solo equipo para enfrentar este sistema político corrupto y disfuncional", dijo Talarico tras votar anticipadamente este viernes en Austin, capital de Texas.

Talarico se refiere así a los republicanos que han gobernado Texas, en donde por primera vez en más de tres décadas un candidato demócrata al Senado tiene una leve ventaja para vencer en las elecciones de medio mandato de noviembre, según distintas encuestas.

Para atraer a los descontentos, el demócrata exmaestro y seminarista presbiteriano de 37 años, suele hablar del costo de vida, critica los ruidosos centros de datos -de amplio rechazo ciudadano- y apela a la Biblia en un estado conservador.

"Somos los menos favoritos. Es David contra Goliat. Es el poder que está arriba contra el poder que debería estar, y es hora de que empecemos a cambiar las cosas", dijo el jueves en Galveston, una ciudad costera de mayoría republicana, vecina a Houston.

Allí lo escuchó atento Noel, de 75 años, quien fue republicano hasta que Trump se hizo presidente.

Noel dijo que los republicanos lo abandonaron. "La gente de MAGA está loca", aseguró. Prefiere a Talarico por ser "honesto" y tener "visión".

Y Talarico lo acoge. "Los verdaderos conservadores son bienvenidos en nuestro movimiento", aseguró.

- Batalla millonaria -

La recaudación oficial de campaña de Talarico es 6,6 veces más grande que la de Ken Paxton, según los registros de la Comisión Federal Electoral (FEC). Sin embargo, grupos externos han gastado 202,1 millones de dólares en atacar al demócrata; frente a 55,4 millones gastados contra el republicano, según el portal PaidForPolitics.

De acuerdo con VoteLog, el gasto total en la contienda por el Senado de Texas asciende hasta el momento a unos 503 millones de dólares.

Talarico dice que no recibe apoyo de las grandes corporaciones.

"Han invertido más de 200 millones de dólares en nuestro estado para intentar detener nuestro movimiento. Eso es más que en cualquier elección al Senado en la historia del país", dijo este viernes.

- Los de arriba y los de abajo -

En Houston, Talarico tuvo un encuentro con universitarios.

"Sus reels son geniales. Ahí fue donde lo vi por primera vez y pensé: ¡Guau, es realmente inspirador", consideró Beau Matthews, de 23 años.

Maya Guerra, de 21 años e hija de inmigrantes latinos, comunidad blanco de las redadas del gobierno, ve en él una esperanza.

"Me he criado en Houston toda mi vida, pero me preocupo por mi gente y conozco las dificultades que conlleva ser no solo inmigrante sino de primera o segunda generación. (Con Talarico) estamos luchando por el mismo objetivo, que es la humanidad", consideró.

Para Traci A. Gibson, líder del Partido Demócrata en el condado Harris, Trump les ha hecho un favor diciendo que voten en estas elecciones como si fuera él quien participa.

"Desafío aceptado. Lo vamos a sacar de aquí con todos los otros republicanos", aseguró.

Cree que el mensaje de Talarico "trasciende divisiones" y puede entusiasmar a demócratas, republicanos e independientes.

"Somos nosotros contra los millonarios corruptos, contra los precios de la gasolina(...). Eso es algo que encontramos en común demócratas o republicanos. Y creo que ese mensaje es la razón por la que va a ganar", aseguró.