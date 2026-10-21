Demócratas denuncian "intimidación" de Trump por exigencias sobre el padrón electoral

Líderes del Partido Demócrata de Estados Unidos acusaron el gobierno del presidente republicano Donald Trump de "intimidación" por las exigencias de control del padrón electoral antes de los comicios de noviembre.

En la demanda civil presentada el martes, la Asociación de Gobernadores demócratas y los jefes del partido en el Congreso, Hakeem Jeffries en la Cámara de Representantes y Chuck Schumer en el Senado, citan en particular el caso de California.

En ese estado, la administración Trump emprendió la semana pasada acciones legales contra el gobierno por lo que considera falta de colaboración para verificar los padrones electorales, que supuestamente contendrían al menos 20.000 personas sin derecho a voto.

Esas acusaciones "son totalmente infundadas", aseguran los demócratas, que recuerdan que, en Nevada, el número de extranjeros presuntamente inscritos en las listas electorales se redujo de 16.000 a cero tras una investigación, según sus datos.

La organización de las elecciones en Estados Unidos es potestad de los estados, que tienen su propia legislación. Nevada está en manos de los republicanos.

"Amenazas de este tipo intimidan y presionan a los responsables electorales que ayudan y animan a los votantes inscritos a votar, así como a los electores que desean ejercer su derecho más fundamental", subrayan los demócratas.

Señalan en particular a los ciudadanos naturalizados, quienes "temen ser objeto de campañas ilícitas y quedar potencialmente privados de su derecho al voto", explican.

El gobierno federal asegura que el 13 de octubre le entregó a California una lista con más de 20.000 nombres que pidió retirar preventivamente del padrón electoral.

Las elecciones legislativas de medio mandato, en las que los republicanos corren el riesgo de perder el control del Congreso, se celebrarán el 3 de noviembre.

El Departamento de Justicia ha anunciado en las últimas semanas detenciones de algunos inmigrantes legales que confesaron haber votado en pasadas elecciones, a pesar de no ser ciudadanos.