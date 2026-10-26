Demócratas piden un fiscal especial para investigar los vínculos de Trump con Epstein

Legisladores demócratas pidieron el lunes el nombramiento de un fiscal especial para investigar los vínculos del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, a ocho días de las cruciales elecciones de mitad de mandato.

Los demócratas del comité judicial de la Cámara de Representantes reavivaron las acusaciones de conducta sexual inapropiada presentadas contra Trump, quien fue en su momento un amigo cercano del financiero caído en desgracia.

Epstein fue hallado muerto en su celda en Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de trata sexual de menores, en lo que se determinó que fue un suicidio.

Trump luchó durante meses para evitar que el Departamento de Justicia divulgara los llamados "Archivos Epstein", pero finalmente firmó una ley aprobada por el Congreso que exigía su publicación.

El nombre del octogenario presidente aparece repetidamente en los documentos, pero él niega cualquier vinculación con los delitos de Epstein.

El representante Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en el comité judicial de la Cámara, acusó al Departamento de Justicia de encubrir "crímenes para proteger al presidente".

"Cinco mujeres han acusado directamente a Trump de violación o agresión sexual en compañía o presencia de Epstein", indicó Raskin.

Los demócratas del comité judicial de la Cámara pidieron al fiscal general Todd Blanche que nombre a un fiscal especial independiente para investigar los vínculos de Trump con Epstein.

Aunque reconocieron que era poco probable que el Departamento de Justicia bajo la dirección de Blanche, quien fue abogado personal de Trump, "dé siquiera este mínimo paso", al considerar que Blanche es su "fiscal general personal".

Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, es la única persona que ha sido condenada por un delito en relación con el caso y cumple una pena de 20 años de prisión por trata sexual.

Maxwell, de 64 años, fue condenada en 2021 por suministrar menores de edad a Epstein, cuyos vínculos con poderosos ejecutivos empresariales, políticos, celebridades y académicos han alimentado años de escrutinio y teorías de conspiración.