Demócratas presionan a RFK Jr. por cambio en acuerdo ético sobre honorarios legales

WASHINGTON (AP) — Los demócratas del Congreso están presionando para obtener respuestas del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., por lo que describen como un cambio previamente no revelado en el acuerdo de ética que suscribió antes de ser confirmado, lo que, afirman, pone en duda su credibilidad y la integridad de sus decisiones.

Antes de la votación de confirmación el año pasado, Kennedy les dijo a los legisladores que no cobraría honorarios relacionados con el litigio que impulsó antes de convertirse en funcionario del gobierno contra las farmacéuticas de una vacuna contra el cáncer de cuello uterino, y señaló que transferiría sus intereses financieros a su hijo adulto.

Sin embargo, los legisladores afirman que recientemente se enteraron de que, poco después de sus audiencias de confirmación, Kennedy modificó discretamente sus declaraciones de ética y transfirió su participación a su antiguo empleador, el bufete de lesiones personales Wisner Baum, lo que aparentemente contradice sus compromisos jurados ante miembros del Congreso.

En una carta enviada a Kennedy el jueves, los senadores demócratas Elizabeth Warren, de Massachusetts; Ron Wyden, de Oregon; Richard Blumenthal, de Connecticut; y Angela Alsobrooks, de Maryland, indicaron que el secretario de Salud no ha ofrecido ninguna explicación sobre el cambio.

“Su decisión de ocultar esta información al Congreso y su aparente incumplimiento de informar este cambio a los funcionarios de ética de la agencia es profundamente alarmante”, escribieron los senadores. “Estos hallazgos preocupantes ponen en duda la veracidad de sus compromisos públicos en materia de ética, su transparencia ante el Congreso y el público y, potencialmente, su cumplimiento de las leyes y regulaciones federales sobre divulgación ética”.

Emily G. Hilliard, una vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Hhs, por sus siglas en inglés), dijo a The Associated Press que el Hhs había confirmado el cumplimiento de Kennedy con su acuerdo de ética en mayo de 2025.

“Cualquier afirmación de que el secretario Kennedy mantuvo un interés financiero en este litigio después de asumir el cargo es falsa”, sostuvo.

El testimonio de Kennedy ante los legisladores durante su audiencia de confirmación ya había sido objeto de escrutinio.

Durante el arduo proceso de confirmación, en el que necesitó el apoyo de algunos legisladores republicanos escépticos para avanzar, Kennedy se comprometió a mantener políticas de vacunación que, una vez en el cargo, pasó a cambiar. También afirmó que un viaje a Samoa en 2019 no tuvo “nada que ver con las vacunas”, una versión refutada por documentos obtenidos recientemente por la AP. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha negado que Kennedy haya mentido sobre el viaje a Samoa.

La declaración inicial de ética de Kennedy, presentada en enero de 2025, le permitía conservar un 10% de honorarios contingentes en casos que había remitido a Wisner Baum. Tras advertencias de legisladores sobre el conflicto de intereses, Kennedy aceptó modificar su acuerdo de ética para desprenderse de ese interés en favor de su hijo.

Pero en una carta del 25 de agosto dirigida a Warren, el Hhs reveló que Kennedy transfirió esos honorarios a Wisner Baum. El hijo de Kennedy, Conor Kennedy, trabaja en el bufete.

“En ese momento, el secretario Kennedy tenía la intención de ceder esos intereses a un familiar adulto no dependiente”, señaló la carta. “Tras una consideración adicional, el secretario Kennedy cedió de manera irrevocable sus intereses pendientes de honorarios contingentes en los casos de Gardasil directamente a Wisner Baum”.

Ahora los senadores están presionando a Kennedy para que explique en qué consiste su acuerdo con Wisner Baum, y señalan que, si incluye algún pacto sobre pagos futuros, podría constituir un conflicto de intereses.

“Si usted hizo algún tipo de acuerdo implícito o explícito para un pago futuro u otras recompensas futuras con Wisner Baum a cambio de cederles esta participación, significará que usted tiene un conflicto de intereses continuo que pone en duda su integridad y las motivaciones de sus decisiones como secretario del Hhs”, indicó la carta de los legisladores a Kennedy.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.