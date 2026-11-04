Demócratas recuperan apoyo de 5 grupos clave que respaldaron a Trump en 2024: encuesta AP

WASHINGTON (AP) — Los candidatos demócratas recuperaron terreno de forma importante entre grupos demográficos clave en las elecciones de mitad de mandato de 2026, según The AP Voter Poll, revirtiendo muchas de las ganancias que el presidente Donald Trump obtuvo entre la coalición tradicional demócrata en las elecciones presidenciales de 2024.

En The AP Voter Poll, una amplia encuesta realizada entre más de 100.000 votantes en los 50 estados de Estados Unidos, se mostró que los votantes jóvenes se desplazaron con fuerza hacia la izquierda. El desempeño de los candidatos demócratas entre los votantes menores de 30 años este año superó con creces el apoyo que este grupo dio a la vicepresidenta Kamala Harris en la encuesta AP VoteCast de 2024.

Los votantes hispanos, que también se inclinaron hacia Trump en 2024, se movieron hacia los demócratas este año, al igual que los votantes negros, en particular los varones. Muchos moderados, que en su gran mayoría dijeron que el Congreso no estaba haciendo lo suficiente para establecer controles y contrapesos sobre la presidencia, respaldaron a los candidatos demócratas a escala nacional y fueron importantes para las victorias de ese partido en varias contiendas clave al Senado.

Y como la mayoría de los votantes dijo que la inflación les había causado a ellos y a su familia al menos una dificultad “moderada” durante el último año, los votantes con un ingreso familiar en 2025 inferior a 50.000 dólares también se alejaron de los republicanos, en comparación con 2024.

Así es como se movieron cinco grupos demográficos clave en la elección de 2026, según The AP Voter Poll:

Los votantes menores de 30 años se inclinaron hacia el Partido Demócrata

Tras un apoyo relativamente alto a Trump en las elecciones de 2024, los votantes jóvenes volvieron a inclinarse hacia el Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato de este año.

The AP Voter Poll mostró que, a nivel nacional, cerca de 7 de cada 10 votantes menores de 30 años dijeron haber apoyado al candidato demócrata en su contienda local para la Cámara de Representantes, mientras que alrededor de 3 de cada 10 dijeron que votaron por el republicano. Fue un cambio drástico respecto de 2024, cuando los votantes más jóvenes estaban divididos casi equitativamente entre Trump y Harris.

La mayoría de los votantes que participaban por primera vez en unas elecciones de mitad de mandato, que tienden a ser más jóvenes, también apoyó en su mayoría al candidato demócrata.

Los votantes jóvenes y los primerizos representaron una proporción bastante pequeña del electorado. Por ejemplo, solo alrededor de 1 de cada 10 votantes del electorado nacional de 2026 tiene menos de 30 años, lo que limitó el impacto del cambio.

Pero el descontento de los votantes jóvenes con el país y sus líderes fue evidente. Cerca de la mitad de los votantes jóvenes dijo estar “enojada” por la manera en que iban las cosas en el país hoy, en comparación con apenas alrededor de un tercio de los votantes de 65 años o más. Y cerca de 6 de cada 10 votantes menores de 30 años dijeron que una razón de su voto para la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue expresar oposición a Trump, frente a aproximadamente la mitad de los votantes de 30 a 44 años y cerca de 4 de cada 10 votantes de 45 años o más.

Los votantes jóvenes se movieron hacia los demócratas en cada una de las contiendas al Senado en las que el Partido Demócrata ganó un escaño, incluidas Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Carolina del Norte.

Los republicanos perdieron terreno entre los votantes hispanos, particularmente en Texas

Los republicanos parecieron perder la mayor parte —si no todas— las ganancias de Trump entre los votantes hispanos en 2024.

Solo alrededor de un tercio de los votantes hispanos dice que respaldó al candidato republicano en su contienda local para la Cámara de Representantes, mientras que unos 4 de cada 10 votaron por Trump hace dos años. A escala nacional, cerca de 6 de cada 10 votantes hispanos dicen que votaron por el candidato demócrata en su contienda local para la Cámara.

Este cambio fue evidente en la contienda al Senado en Texas, que el demócrata James Talarico ganó frente al republicano Ken Paxton. The AP Voter Poll mostró que cerca de 6 de cada 10 votantes hispanos en la contienda al Senado de Texas apoyaron a Talarico, mientras que solo alrededor de 3 de cada 10 votaron por Paxton. Según AP VoteCast, el grupo estuvo más estrechamente dividido entre Trump y Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

E incluso en la contienda al Senado en Florida, donde la senadora republicana Ashley Moody logró la reelección por un estrecho margen, menos de la mitad de los votantes hispanos la apoyó, mientras que Trump ganó con claridad en este grupo dos años antes.

Las incursiones republicanas entre los votantes negros parecen pasajeras

Los votantes negros, en particular los varones, fueron otro grupo en el que las ganancias de Trump en 2024 no se mantuvieron.

Solo alrededor de 1 de cada 10 hombres negros a nivel nacional respaldó al candidato republicano en su contienda local para la Cámara de Representantes, por debajo de aproximadamente una cuarta parte que apoyó a Trump en la última elección presidencial, según AP VoteCast. Cerca de 9 de cada 10 votantes negros apoyaron al candidato demócrata a la Cámara, frente a aproximadamente 8 de cada 10 que emitieron su voto por Harris.

Estos cambios fueron particularmente importantes en algunas contiendas de gran relevancia. Los hombres negros se desplazaron de manera significativa en la contienda por la gobernación de Georgia, donde Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora. Cerca de 9 de cada 10 hombres negros votaron por Bottoms, según The AP Voter Poll. En 2024, solo alrededor de tres cuartas partes apoyaron a Harris.

Cerca de 9 de cada 10 mujeres negras apoyaron a Bottoms, aproximadamente la misma proporción que respaldó a Harris.

El republicano Byron Donalds, quien fue elegido como el primer gobernador negro de Florida, no tuvo el mismo nivel de éxito entre los votantes negros. Cerca de una cuarta parte de los hombres negros en el estado votó por Donalds por encima del demócrata David Jolly, mientras que solo alrededor de 1 de cada 10 mujeres negras apoyó a Donalds.

Los demócratas aumentaron su apoyo entre los votantes moderados

Los demócratas incrementaron su apoyo entre los votantes moderados, particularmente en contiendas clave al Senado en las que los demócratas arrebataron escaños que estaban en manos republicanas.

Aproximadamente dos tercios de los moderados apoyaron al candidato demócrata en su contienda local para la Cámara de Representantes, un aumento frente a los aproximadamente 6 de cada 10 votantes moderados que respaldaron a Harris.

Una gran mayoría de los votantes moderados, es decir, cerca de 8 de cada 10, dijo que el Congreso no estaba haciendo lo suficiente para proporcionar controles y contrapesos sobre la presidencia, y una proporción igualmente alta afirmó haber experimentado al menos una dificultad “moderada” durante el último año debido a la inflación.

Muchos candidatos demócratas en contiendas clave al Senado que dieron la sorpresa se beneficiaron de un importante apoyo de los moderados. En Kansas, por ejemplo, el demócrata Adam Hamilton ganó a cerca de 7 de cada 10 votantes moderados, un aumento sustancial frente a aproximadamente la mitad que Harris ganó en 2024.

En Iowa, se observó un patrón similar, ya que el demócrata Josh Turek ganó a cerca de dos tercios de los moderados, frente a alrededor de la mitad para Harris.

Y en Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper ganó a cerca de tres cuartas partes de los moderados, mejorando la mayoría más ajustada que respaldó a Harris.

En medio de la preocupación por los costos, los votantes de menores ingresos se acercan los demócratas

En un año en el que las preocupaciones económicas impulsaron las decisiones de muchos votantes, The AP Voter Poll encontró que los votantes de menores ingresos se desplazaron hacia los demócratas.

Más de la mitad de los votantes que obtuvieron un ingreso familiar inferior a 50.000 dólares en 2025 votó por el candidato demócrata en su contienda local para la Cámara de Representantes. En 2024, estos votantes estuvieron divididos casi equitativamente entre Trump y Harris. Cerca de 3 de cada 10 votantes en Estados Unidos a nivel nacional reportan tener un ingreso familiar anual inferior a 50.000 dólares.

La encuesta sugiere que estos votantes tenían más probabilidades que los de mayores ingresos de decir que les preocupaba el costo de los alimentos y comestibles, los precios de la gasolina y los servicios públicos. Cerca de 6 de cada 10 votantes con un ingreso familiar inferior a 50.000 dólares dijeron que el costo de vida fue “crucial” para su voto, en comparación con aproximadamente la mitad de los votantes que ganaban 50.000 dólares o más.

The AP Voter Poll es una encuesta realizada entre más de 100.000 votantes por SSRS para The Associated Press, ABC News, CBS News, CNN, FOX News Media, NBC News y Versant. La encuesta combina entrevistas basadas en probabilidad y no basadas en probabilidad con votantes registrados en los 50 estados, realizadas del 19 de octubre al 3 de noviembre en Alaska y del 22 de octubre al 3 de noviembre en todos los demás estados. El margen de error de muestreo es de más o menos 0,6 puntos porcentuales para la muestra completa.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.