Demócratas recuperan el Congreso de EEUU y humillan a Trump

El presidente Donald Trump se enfrentaba este miércoles a un horizonte político incierto con el Congreso en contra y numerosos frentes abiertos, tras la debacle electoral ante los demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

A partir del 3 de enero, la oposición controlará ambas cámaras del Congreso con una confortable mayoría y un claro viraje a la izquierda, con numerosos candidatos socialistas dispuestos a lanzar iniciativas legislativas de gran calado.

Los demócratas han ganado siete escaños en el Senado, donde contarán con al menos 54 senadores de un total de 100.

A las 14H00 GMT, aún quedaban dos puestos en disputa en Misisipi y Alaska, pero el recuento podría tardar varios días.

En la Cámara de Representantes, los demócratas podrían superar los 250 escaños (de 435 en total), según una proyección del New York Times.

- Cólera e impaciencia -

El electorado confirmó su cólera e impaciencia ante el precio de la gasolina, que alimenta la inflación, la subida incesante de los gastos sanitarios, los créditos inmobiliarios prohibitivos, y una guerra en Oriente Medio que desde un inicio era impopular.

Para Todd Belt, politólogo en la Universidad George Washington, estos resultados marcan "un fuerte rechazo a Donald Trump y a sus políticas".

La estrepitosa derrota "en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán", dijo Trump a la televisora Fox al final de la velada electoral.

El rechazo a los republicanos sin embargo fue más allá de las elecciones legislativas.

De las 36 gubernaturas en juego, los demócratas ganaron más de la mitad, con victorias inesperadas e importantes. Como Texas, que será gobernada por una hispana, Gina Hinojosa. O Georgia, donde ganó una demócrata negra por primera vez, Keisha Lance Bottoms.

Además, en varios estados se lo llevaron todo: el cargo de gobernador y ambas cámaras.

En Kansas lograron elegir un senador por primera vez en casi 100 años.

"Hay una reconfiguración generacional del mapa del Senado que va a cambiar a Estados Unidos" anunció el que será de nuevo el jefe de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer.

De golpe, el Partido Demócrata cuenta con varios nuevos rostros en el Congreso que aportan esperanzas ante las elecciones presidenciales de 2028, como James Talarico, el nuevo senador por Texas.

El viraje a la izquierda insufla también ánimos a candidatos algo más veteranos, como la representante por Nueva York Alexandria Ocasio-Córtez, que algunos observadores ven lista para saltar a las primarias presidenciales.

- La puerta de salida -

Con 80 años, y sin poderse presentar de nuevo a unas elecciones, Trump se encamina hacia la puerta de salida.

El presidente que hizo historia con un regreso triunfal a la Casa Blanca tras una travesía por el desierto, felicitó a la oposición y aseguró que iba a trabajar con ellos. "Algo lograremos, estoy seguro", dijo.

Fiel a su estilo, Trump aseguró sin embargo en un mensaje que de haber estado en las boletas electorales, los republicanos "hubieran ganado ¡POR UNA VICTORIA APLASTANTE!".

Pero el presidente hizo campaña durante un mes, por todo el país, y se gastó decenas de millones de dólares de sus propias arcas electorales, sin éxito.

Los cerca de 500 millones de dólares que aportó el multimillonario Elon Musk tampoco sirvieron para gran cosa.

Solamente el estado de Florida, donde a Trump le gusta pasar los fines de semana, dio satisfacción a los republicanos, que lograron elegir al primer gobernador negro de su historia, Byron Donalds.

"La verdad es que en nuestro estado hay gente que está pasándolo mal. Y mi misión es asegurarme de que pueden vivir una gran vida aquí", reconoció Donalds al dirigirse a sus partidarios.

Antes de la entrada en funciones del nuevo Congreso, Trump podría intentar asegurar alguna victoria legislativa, aprovechando la mínima ventaja que tiene actualmente. Pero la bancada republicana debería estar de acuerdo.

A partir de enero, las comisiones de investigación dominadas por los demócratas empezarán previsiblemente a hurgar en sus finanzas personales, exigirán cuentas al secretario de Defensa por la guerra en Irán o por los ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Trump aseguró que está dispuesto a trabajar con ellos, pero en su plataforma Truth Social colgó una foto de su conocida gorra roja, esta vez con una sola palabra: "Veto".