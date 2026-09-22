Denuncia falta de líderes "legítimos" para gobernar Sudán

El gobierno de Estados Unidos denunció el martes la falta de líderes "legítimos" para gobernar Sudán y afirmó que las fuerzas militares rivales no han asumido compromisos serios para poner fin a la guerra en este país devastado por el conflicto.

"Ni las Fuerzas Armadas de Sudán, ni las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR, paramilitares), ni sus respectivos dirigentes representan un poder legítimo y constitucional en Sudán: gobiernan únicamente mediante la fuerza de las armas", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

"La conducta de cada uno de los líderes de las facciones enfrentadas los hace inelegibles para gobernar el país", añadió en un comunicado publicado al margen de la Asamblea General de la ONU.

Estados Unidos se niega a conceder un visado al líder de facto de Sudán, Abdel Fattah al Burhan, para viajar a Nueva York y dirigirse a la cita anual de las Naciones Unidas en Nueva York, informaron el martes a la AFP dos fuentes diplomáticas, una medida confirmada por la ONU.

La guerra entre el ejército de Sudán y los paramilitares de las FAR, que estalló en abril de 2023, deja ya 200.000 muertos, estiman trabajadores humanitarios, y ha provocado la mayor crisis de hambre y desplazamiento del mundo según la ONU.