Departamento de Justicia de EE. UU. publica "centenares de miles" de documentos del expediente Epstein

El Departamento de Justicia estadounidense anunció este viernes la publicación en breve de "centenares de miles de documentos" del expediente judicial del delincuente sexual Jeffrey Epstein, y la divulgación de más archivos en las próximas semanas.

Las autoridades disponen sin embargo de amplio margen para mantener en secreto nombres, material considerado secreto o problemático desde el punto de vista legal, declaró el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

"Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando", declaró Blanche en una entrevista con el programa televisivo "Fox and Friends".

El viernes era la fecha límite para la tan esperada publicación de los archivos de Epstein, cuya divulgación fue ordenada por la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein aprobada por el Congreso el mes pasado y promulgada por el presidente Donald Trump, que en el pasado fue amigo del fallecido financista.

"Preveo que vamos a publicar varios cientos de miles de documentos", dijo Blanche.

"Y esos documentos vendrán en todos los formatos, fotografías y otros materiales asociados con todas las investigaciones sobre Epstein", añadió.

"Espero varios cientos de miles más en las próximas semanas", dijo Blanche.

El Departamento de Justicia estaba extremando precauciones para garantizar que las identidades de los cientos de víctimas de Epstein se ocultaran en los registros, explicó el fiscal general adjunto.

"Estamos revisando cada una de las hojas de papel que vamos a producir, asegurándonos de que cada víctima, su nombre, su identidad, su historia, en la medida en que necesite protección, esté completamente protegida", dijo.

Epstein, un financiero exitoso, cultivó amistades con personas ricas y poderosas, y con frecuencia las recibía en su lujosa residencia del Caribe.

Fue condenado en Florida en 2008 por dos cargos de delitos sexuales, incluido el de solicitud de prostitución con una menor.

Cumplió alrededor de un año de detención en condiciones inusualmente indulgentes y evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado en Nueva York y acusado de tráfico sexual de menores.

Murió mientras cumplía prisión preventiva ese mismo año y su muerte fue considerada un suicidio.