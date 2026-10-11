Departamento de Justicia de EEUU investiga a cadenas de TV por suspensión de cobertura (medios)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a cinco cadenas de televisión después de que suspendieran brevemente su cobertura en "pool" del presidente Donald Trump, informaron medios estadounidenses el sábado.

Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico el mes pasado por difundir lo que él llamó "noticias falsas" y "ficción y mentiras", una decisión que posteriormente fue revocada por un juez federal.

Entonces las cinco principales cadenas estadounidenses detuvieron la cobertura en "pool" de la Casa Blanca durante varios días en solidaridad con CNN.

En el argot de los medios, se conoce como "pool" a la designación rotativa de un medio para una cobertura cuyo material es compartido con el resto de la prensa.

Funcionarios del Departamento de Justicia se pusieron en contacto con las cadenas el viernes y exigieron comunicaciones y materiales relacionados con el "pool" de televisión de la Casa Blanca, informó el diario The New York Times, citando a seis personas con conocimiento de la medida.

La portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, dijo al Times y al Washington Post que las cinco cadenas —ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News— habían "boicoteado la cobertura de los eventos de la Casa Blanca".

"Los boicots en grupo entre competidores comerciales pueden violar la Ley Sherman", una medida antimonopolio, escribió Covington en un comunicado.

"La División Antimonopolio simplemente está investigando para determinar si estos medios de comunicación han violado las leyes", añadió.

Trump ataca desde hace tiempo a los medios que han emitido una cobertura crítica sobre su gestión y ha calificado a la prensa en repetidas ocasiones de "enemiga del pueblo".

Bruce D. Brown, presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press, dijo que la investigación del Departamento de Justicia parece "un pretexto para solicitar registros a las cadenas sobre cómo están cubriendo los eventos diarios de la Casa Blanca durante una prohibición mediática que el propio presidente impuso".

"Las decisiones que toman los medios de comunicación sobre la cobertura están protegidas por la Primera Enmienda, y recurrir a la autoridad antimonopolio (…) es otro intento, aún más descarado, de tratar de intimidar a los periodistas", dijo Brown en un comunicado.

El jueves, CNN, MS NOW y Politico comparecieron en un tribunal del centro de Washington para pedir a un juez federal que prolongara su acceso a la Casa Blanca.