Derrumbe en mina de oro en el noreste de Sudán deja al menos 11 muertos

SHENDI, Sudán (AP) — Un pozo de una mina de oro se desplomó en el noreste de Sudán, lo que dejó al menos 11 muertos y 30 heridos, informó un funcionario estatal el domingo, mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos.

Fue el segundo derrumbe de una mina de oro informal en el país en una semana. Estas minas forman parte de las miles de explotaciones informales y a pequeña escala dispersas por Sudán, una nación sumida en una guerra que, en ocasiones, ha generado hambruna en algunas zonas.

Al menos 82 personas murieron el domingo pasado tras derrumbarse una serie de pozos en otra mina de oro en el oeste del país, en una zona controlada por las FAR, el grupo paramilitar que lleva más de 3 años combatiendo al ejército sudanés.

Abdalhay Kharif Abakar, quien trabajaba en la zona, señaló que el derrumbe en Oni —un área remota del estado nororiental del mar Rojo— comenzó el sábado por la noche.

Un funcionario de la empresa estatal Sudanese Mineral Resources Co. indicó que para el domingo se habían recuperado 11 cuerpos y 30 personas habían sido rescatadas. La búsqueda de los desaparecidos continúa, agregó el funcionario, quien habló a condición de guardar el anonimato porque carece de autorización para declarar a los medios.

En un comunicado, la empresa expresó sus condolencias por las vidas perdidas en el derrumbe, pero no dio detalles sobre las víctimas.

Los derrumbes mortales en minas en Sudán, un país productor de oro, no son infrecuentes en lugares donde las normas de seguridad no se aplican de manera generalizada.

Sudán se sumió en una guerra en abril de 2023, cuando estallaron combates entre las FAR y el ejército sudanés.

El conflicto ha dejado al menos 59.000 muertos, según Armed Conflict Location & Event Data, un grupo de monitoreo. Organizaciones de ayuda humanitaria sostienen que esa cifra es inferior a la real y que el número verdadero podría ser mucho mayor.

Según expertos comisionados por Naciones Unidas, grandes cantidades de oro han sido sacadas de contrabando del país para financiar a las FAR, que controlan zonas productoras de oro en las regiones de Darfur y Kordofán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.