DeSantis firmó el fin de la manutención permanente: qué significa

escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el viernes pasado la aprobación del proyecto de ley SB1416, con la que se anulan las pensiones permanentes en el estado. Después de otros intentos para poner marcha esta iniciativa, la Cámara de Representantes logró que el republicano la aceptara. De esta manera, se crearán otros lineamientos en los acuerdos de divorcio.

El exgobernador Rick Scott vetó dos proyectos similares durante su administración y el propio DeSantis rechazó uno el año pasado. Sin embargo, después de haber expuesto sus preocupaciones e inconformidades sobre algunos de los puntos que se establecían en la ley, los legisladores le hicieron modificaciones y fue así que se logró su aprobación.

El objetivo de esta legislación, según sus partidarios, es construir un proceso con el que las parejas se separen de una manera más sencilla y sin vínculos de por vida a través de una pensión. También abarca la repartición de bienes. “El divorcio es devastador, pero el proceso es más devastador para las familias involucradas”, comentó al respecto el senador Joe Gruters, en declaraciones citadas por CBS.

El gobernador Ron DeSantis firmó el proyecto el 30 de junio Governor Ron DeSantis

Entonces, con la entrada en vigor, serán los tribunales los que decidan cuánto tiempo se debe dar una pensión, basándose en la duración del matrimonio. Por ejemplo, las personas casadas por menos de tres años no podrán acceder a una manutención. Sin embargo, quienes permanecieron juntos por 20 años o más serán elegibles para recibir pagos de hasta el 75% al término del matrimonio.

Además, los jueces podrán reducir o cancelar el subsidio de alguna pareja después de considerar diferentes datos de los involucrados:

La edad y estado de salud de quien realiza los pagos.

La edad habitual de jubilación con base a la ocupación que desempeña quien da la pensión.

El impacto económico que tendría una reducción en la pensión alimenticia sobre el receptor de los pagos.

La “motivación para la jubilación y probabilidad de reincorporación al trabajo” de la persona que paga.

¿Qué pasará con las pensiones permanentes vigentes en Florida?

Con la ley, los excónyuges que dan una manutención también podrán modificar el acuerdo cuando quieran jubilarse. La finalidad es que las personas que den el subsidio no se sometan a exhaustivas jornadas de trabajo en la vejez solo para poder pagar. No obstante, la reforma no tendrá efecto en los acuerdos de pensión alimenticia existentes, que regularmente se hacen cuando los pensionados aceptan renunciar a otros bienes a cambio de recibir una manutención.

Las sobrevivientes de abuso doméstico habían pedido que no se apruebe la ley en Florida

Esa fue una de las preocupaciones de DeSantis en 2022, quien dijo que si el proyecto “se convirtiera en ley y tuviera efecto retroactivo como pretendía la Legislatura, afectaría inconstitucionalmente los derechos adquiridos en virtud de ciertos acuerdos de conciliación preexistentes”, como señaló en una carta enviada en ese entonces.

En consecuencia, Gruters aseguró que la versión de 2023 no tiene esos efectos. “Se basó (la propuesta de este año) en lo que actualmente es jurisprudencia... si algo podría ser modificable antes, todavía es modificable. Si es un acuerdo no modificable, entonces no”, señaló a un comité del Senado en abril.

LA NACION