El nuevo proyecto de ley en Florida que busca eliminar la manutención permanente

El pasado 2 de mayo, la Cámara de Representantes de Florida aprobó la ley SB1416, que busca cambiar los términos en los que una pareja se divorcia para que el proceso sea “más sencillo”, de acuerdo con los legisladores. Entre las nuevas medidas que se aplicarían con esa legislación está la de eliminar la manutención permanente. El gobernador Ron DeSantis será el encargado de dar la última palabra, ahora que la iniciativa llegó a sus manos y tendrá que decidir si firmarla o no.

Con la aprobación de SB1416 se crearía una fórmula para que los pagos de pensión permanente se cambien a “pensión alimenticia duradera”. Eso significa que serían los tribunales quienes decidan cuánto tiempo se debe dar el subsidio, basándose en la duración de cada matrimonio. Además, se permitiría que se modifiquen los términos de cualquier acuerdo de pagos que la pareja haya hecho un año antes de la separación.

Lo anterior quiere decir que los convenios anteriores de la pareja no se romperían, pero sí podrían tener cambios en los términos y condiciones. Por otro lado, las pensiones permanentes actuales no cambiarían, pero los responsables de pagarlas sí podrían pedir un ajuste para que no duren tanto.

El Senado fue el primero en aprobar la ley, en abril, con una votación de 36 sobre seis. Luego, esta pasó a la Cámara, donde obtuvo 102 votos a favor y 12 en contra. Los principales argumentos que se dieron para su ratificación fue que una pareja no debería estar unida para siempre a causa de una pensión alimenticia si su deseo era separarse.

Enseguida, este lunes 26 de junio, DeSantis recibió el documento formalmente para su posterior entrada en vigor, si así lo decide. El año pasado rechazó una propuesta similar de reforma a las pensiones. Además, este sería el cuarto intento de la Legislatura por modificar las leyes sobre este tema particular, dado que también se le propuso al exgobernador Rick Scott en dos ocasiones y en ambas las rechazó.

El proyecto tiene como finalidad agilizar el proceso de divorcio y hacer una separación de bienes más justa. Además, permitir que las familias se separen más rápidamente y no paguen abogados por un largo tiempo, de acuerdo con los defensores. “El divorcio es devastador, pero el proceso es más devastador para las familias involucradas”, comentó el senador Joe Gruters, en declaraciones citadas por CBS.

Por su parte, el representante John Temple espera que la legislación pueda hacer un poco más fáciles las separaciones: “El divorcio es difícil, puede ser feo e hiriente. Lo que creo que hace este proyecto de ley es ayudar a que ese proceso sea más fluido y menos doloroso”.

Detractores de la ley que cambiaría los términos de manutención en Florida

Sin embargo, a pesar de que la iniciativa fue aprobada por la mayoría, hay gente que no está de acuerdo con su aprobación, especialmente las mujeres que dependen de las pensiones permanentes para subsistir, entre ellas quienes están dedicadas a la crianza de niños pequeños o las adultas mayores. Camille Malone, miembro de First Wives Advocacy Group, una organización a la que pertenecen mujeres mayores que reciben pagos, dijo que estaba en contra de la legislación porque afectará a las sobrevivientes de abuso doméstico, como ella.

“Este proyecto de ley no protege a las futuras mujeres en la decisión de quedarse en casa para formar una familia. Ya tenemos grandes leyes para proteger a las mujeres y las madres, por favor, manténganlas”, expresó en declaraciones citadas por el mismo medio.

