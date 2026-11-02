Después de Meta, Snap alcanza acuerdo en juicio sobre redes sociales en EEUU

La empresa matriz de Snapchat alcanzó un acuerdo para evitar el que sería otro juicio histórico en Estados Unidos sobre adicción a las redes sociales, después de que Meta, TikTok y YouTube alcanzaran sus propios acuerdos.

El arreglo con los demandantes, de monto confidencial, se alcanzó dos días antes de que iniciaran los alegatos de apertura del juicio en un tribunal de Los Ángeles.

El caso iba a ser el más reciente de una serie de juicios representativos o de prueba, cuyos resultados se espera que orienten la resolución de cientos de demandas similares en todo Estados Unidos.

"Estamos orgullosos de haber logrado justicia para nuestros clientes (...) K.D.B. y S.J.", dijeron los abogados de los demandantes en un comunicado.

"Nuestro objetivo final es hacer que estas empresas de redes sociales rindan cuentas por cómo sus acciones han afectado a millones de niños en todo el país, y estos acuerdos nos permiten seguir avanzando hacia ese objetivo", dijeron.

Snap, la empresa creadora de Snapchat, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Meta confirmó el viernes un acuerdo con KDB, tras haber llegado anteriormente a un acuerdo con SJ, lo que dejó a Snap como el único acusado en el caso, que reunía las dos demandas.

Fuentes cercanas a Meta explicaron a la AFP que la empresa decidió llegar a un acuerdo por razones comerciales.

TikTok y YouTube también figuraban como acusados en el caso, pero ambos ya habían alcanzado acuerdos, según sus abogados.

Según documentos judiciales, se esperaba que los abogados de SJ y KDB alegaran que sus clientes estuvieron expuestos a aplicaciones de redes sociales "adictivas y problemáticas" cuando empezaron a utilizarlas a los 13 y 15 años, respectivamente.