Destacado activista palestino regresa a Columbia tras su detención en EEUU

Mahmoud Khalil, un destacado líder de las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza, volvió el martes a la Universidad de Columbia por primera vez desde su arresto en 2025 bajo la ofensiva del presidente Donald Trump contra activistas propalestinos.

Khalil, nacido en Siria de padres palestinos y residente legal permanente en Estados Unidos, fue detenido en marzo de 2025 por presuntamente representar una amenaza para los intereses de la política exterior estadounidense. Estuvo en prisión tres meses sin cargos penales y fue puesto en libertad en junio de 2025.

El hombre de 31 años dijo a la AFP que su presencia en un acto sobre sus nuevas memorias, con un centenar de asistentes, era una "victoria". Columbia intenta "borrarme, borrar cualquier voz palestina en el campus", denunció.

El activista ha criticado duramente a esta universidad de la Ivy League por su reacción ante las manifestaciones estudiantiles de 2024, que incluyó permitir que la policía de Nueva York desalojara con una operación de mano dura a los manifestantes de su campus de Manhattan.

Columbia afirmó entonces que las protestas suponían una amenaza para la seguridad.

Khalil también ha acusado a la institución de no protegerlo del acoso antes de su arresto de tres meses por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.

"Columbia pudo haber sido un ejemplo de cómo mantener conversaciones difíciles en el campus, de cómo responder a una protesta de este tipo, de cómo estar alineada con los derechos humanos y con el derecho internacional", declaró Khalil a la AFP en una entrevista.

"Eligieron todo lo contrario. Eligieron la brutalidad. Eligieron la represión", señaló.

Algunos grupos judíos en redes sociales se habían opuesto al regreso de Khalil.

Un portavoz de Columbia dijo que la universidad está "comprometida con el debate riguroso, la investigación y el diálogo respetuoso entre perspectivas divergentes".