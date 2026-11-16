Una excónsul hondureña y sus dos hijos fueron detenidos en la ciudad estadounidense de Atlanta, en el estado de Georgia, por haber solicitado presuntamente pagos a conciudadanos para facilitar trámites diplomáticos, informó este lunes el Departamento de Justicia.

Tras ser nombrada cónsul general, Ada Evila Serrano Nuñez presuntamente empezó hacia julio de 2023 a solicitar pagos a los inmigrantes hondureños, a través de una empresa ajena a la legación diplomática, Consular Services Company.

"A cambio de los sobornos, Ada Serrano permitió que Consular Services Company obtuviera acceso a citas en el consulado" para que los clientes pudieran obtener pasaportes, documentos de identidad y otros servicios", explicó el comunicado oficial.

El esquema funcionó entre julio de 2023 y diciembre de 2024. La diplomática pedía que se hicieran los pagos en efectivo a sus dos hijos, Luis Euceda y Ángel Euceda.

Otro presunto participante, Mario Antonio Castellanos Velasquez, trabajador del consulado, también fue inculpado.

Este el primer caso presentado a la justicia estadounidense desde que se aprobó la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera, en diciembre de 2023, destacó el comunicado.