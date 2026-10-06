Deuda de empresas de IA se dispara y acelera subida de tasas de interés

Los grandes actores de la inteligencia artificial (IA) contraen préstamos por cientos de miles de millones de dólares, una oleada que contribuye al repunte de las tasas de interés y al nerviosismo de los inversores.

Casi nada en 2024 y unos 500.000 millones en nueve meses desde enero: el sector tecnológico está emitiendo deuda a toda máquina para financiar los chips, los servidores y los centros de datos que conforman el ecosistema de la IA.

Los enormes flujos de caja que generan los gigantes tecnológicos, de Google a Meta, pasando por Amazon o Microsoft, ya no bastan.

Goldman Sachs prevé un nuevo incremento de la emisión de deuda del sector en 2027, hasta alcanzar 1,2 billones de dólares.

"En términos de crecimiento, es algo que no habíamos visto nunca", asegura Chris Della Fave, de la consultora de captación de fondos Post Oak, que estima en un 25% la cuota de la IA en el total de emisiones de bonos privados, frente al 4% de hace dos años.

Este año, el ecosistema de la IA habrá pedido prestado más que los operadores de cable estadounidenses para acompañar el auge de internet o que las compañías ferroviarias durante la explosión del ferrocarril en Estados Unidos, en valores ajustados por la inflación.

Hasta ahora, el mercado de bonos absorbe este flujo sin sobresaltos, pero los emisores han tenido que pagar el precio. Incluso grandes nombres como Meta han tenido que ofrecer más de un 7% anual de interés, mientras que algunos especialistas en centros de datos (cloud) han ido más allá del 9%.

"Se emiten más bonos. Los inversores tienen que absorber más, lo que significa que quienes se endeudan deben ofrecer rendimientos más altos", explica Chris Della Fave. Y todo el mercado se ve concernido.

En ese escenario, "alguien que hubiera comprado un bono del Tesoro puede decidir comprar (deuda de) Microsoft", analiza Mark Malek, responsable de inversiones en Siebert Financial.

"Eso pone las tasas (de endeudamiento del gobierno estadounidense) bajo presión", enfatiza.

Este factor se suma al otro acelerador de las tasas soberanas estadounidenses: la inflación, alimentada por la guerra contra Irán y el elevado nivel de los precios de la energía.

La tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, referencia en Wall Street, se sitúa actualmente en torno al 5,30%, su nivel más alto desde 2002.

- "Riesgo de corrección" -

El fenómeno de arbitraje entre ambas deudas, pública y privada, se ve reforzado por el hecho de que los fondos especulativos habían acumulado hasta hace poco bonos del Tesoro como nunca antes (un 7% del total en circulación a finales de 2025).

Estas empresas pueden reorientar sus inversiones más rápidamente que las aseguradoras o los fondos de pensiones.

Incluso si la guerra terminara y los precios del petróleo se moderaran, "no creo que los rendimientos bajaran de forma espectacular, debido a la influencia de la deuda de la IA", estima Della Fave.

Algunos se preguntan por los riesgos inherentes a los bonos de la IA. Una desaceleración, aunque sea moderada, del ritmo de desarrollo frenético de las infraestructuras, retrasos en determinadas obras o un crecimiento insuficiente de los ingresos podrían desencadenar un "ajuste masivo" de valoración en los mercados financieros, tanto de deuda como de acciones, advierte Mark Malek.

El Banco de Inglaterra señaló a finales de septiembre un "riesgo de corrección más pronunciado" que en julio, mes en el que el índice Nasdaq, referencia del sector tecnológico, cedió cerca de un 7%.

En este contexto, el especialista de informática en la nube Oracle es considerado como un indicador adelantado.

Deuda masiva (125.000 millones de dólares), una caja que se erosiona cada trimestre y un posible corrimiento del calendario en un enorme proyecto de centro de datos en Nuevo México: varios indicadores están en rojo para el grupo de Larry Ellison.

"Si Oracle tiene un problema, si no pueden pagar" un vencimiento de deuda, alerta Mark Malek, "eso podría provocar un efecto de contagio" al conjunto de la deuda de la IA.