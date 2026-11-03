Diez países de la OEA conforman un grupo para negociar con Nicaragua

Diez países de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluidos Brasil y Estados Unidos, constituyen el grupo que negociará con Nicaragua, país aislado en la región a causa de su deriva autoritaria, según un documento del organismo conocido por la AFP este martes.

Los cancilleres de la OEA se reunieron de forma extraordinaria el 2 de octubre en Washington para analizar medidas frente a Nicaragua, cuyo gobierno excluyó a la oposición de las elecciones mediante una reforma constitucional.

El exguerrillero sandinista Daniel Ortega, en el poder desde hace casi 20 años, y su esposa Rosario Murillo ejercen el poder con mano de hierro y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La OEA delegó en el grupo de diez países la tarea de negociar con el gobierno nicaragüense.

"Corresponderá al Grupo Ministerial iniciar sus labores, determinar sus propios métodos de trabajo y desarrollar las funciones que le fueron encomendadas de conformidad con los plazos y términos establecidos", explicó la organización en el documento.

Nicaragua se retiró de la OEA en noviembre de 2023, pero los países de la región consideran que está obligada a acatar los principios de la Carta Democrática Interamericana y respetar los derechos humanos.

Los gobiernos de los 32 países activos del bloque decidieron crear un grupo negociador para explorar un diálogo con Managua, que se mantiene por el momento en silencio.

Tras 30 días de negociaciones diplomáticas, los países que conformaron el grupo son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.

El grupo espera entregar conclusiones en un plazo de 60 días.

La OEA no puede sancionar a países de la región, pero sí puede emitir recomendaciones, que luego cada país aplica en función de sus intereses.

Estados Unidos, que ya ha aplicado una salva de sanciones contra los presidentes de Nicaragua y su gobierno, se mostró muy activo para intentar lograr ese frente diplomático para negociar con Managua.

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