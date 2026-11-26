El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, desmintió el miércoles cualquier intención de ver que la humanidad ceda su libre albedrío a la inteligencia artificial (IA), y juzgó "absurdo" atribuirle esta idea, de la que lo acusan algunos de sus competidores.

"No, yo no creo que debamos 'ceder el libre albedrío humano' a los sistemas de IA, y es absurdo sugerir que yo lo hago", escribió en una larga entrada en X, una semana después de la salida a bolsa récord de Anthropic, creadora del asistente de IA Claude.

"Nunca debemos sacrificar la legitimidad ni la autodeterminación en aras de la eficiencia o de la seguridad", afirmó Amodei.

El temor de que herramientas de IA escapen a todo control humano ronda a Silicon Valley después de una serie de incidentes en el verano boreal, entre estos el pirateo de la plataforma Hugging Face por agentes de IA autónomos de la empresa OpenAI.

"Creemos realmente que la IA podría matar a humanos", escribió en septiembre Evan Hubinger, un responsable de la seguridad en Anthropic.

Dario Amodei arremetió el miércoles contra "ciertos directivos de la IA", que no nombró, que según él repiten consignas como "control y autonomía humanos" o "la IA no debe ser más que una herramienta", pero "sin cambiar nada en sus productos".

El domingo, el director de IA en Meta (Facebook, Instagram), Alexandr Wang, había escrito en X que "no deberíamos aceptar una 'entrega' de la sociedad a la IA".

El 16 de noviembre, el director de OpenAI -empresa creadora de ChatGPT- Sam Altman, había considerado que "si la contrapartida por curar el cáncer" es que "vas a perder toda tu capacidad de decisión, control", eso es "un argumento de venta terrible".

Amodei respondía a esas críticas reproducidas en un artículo del medio Axios, sin mencionar sus comentarios anteriores.

En febrero, dijo al diario The New York Times que en "casos críticos para la vida y la seguridad, de verdad querremos pasar" el control a la IA, y a finales de 2024 había anticipado que las IA "darían órdenes a los humanos".

El miércoles, Amodei concedió que quizá se requiera limitar el "automejoramiento recursivo" de la IA, con el que puede diseñar nuevas versiones de sí misma, y no sería "seguro" dejar que Claude lo haga solo, sin decirle dónde poner el límite.

En su prospecto bursátil sin embargo, Anthropic afirma que cada versión de Claude "acelera directamente el desarrollo de la siguiente", y que Claude escribió más del 90% de las contribuciones a su propio código en septiembre.