Discípulo contra maestro: Gandolfi reta a Mohamed en semis de la Leagues Cup

Cuando Antonio Mohamed conquistó el primero de sus diez títulos como entrenador de equipos mexicanos, Javier Gandolfi era su caudillo en la cancha. Este miércoles el destino los cruzará en los banquillos de Toluca y León, respectivamente, por las semifinales de la Leagues Cup.

La otra llave presenta también un duelo de estrategas rioplatenses: el uruguayo Guillermo Almada, al frente del América, y el argentino Matías Almeyda, con el Monterrey. Ambos buscan su primer título desde que desembarcaron de sus aventuras europeas.

"Qué bueno que en esta edición han pasado los equipos mexicanos", celebró el Turco Mohamed. "En la anterior, los cuatro semifinalistas fueron de la MLS".

A pesar de que las semifinales tienen un pleno mexicano, el desenlace de esta Leagues Cup -incluidos el partido por el tercer lugar y la final- se jugará en territorio estadounidense.

"Hubiese estado bueno que se jugara en México, porque habría sido una taquilla más grande acá, pero así como está hay que aceptarlo y jugar", remató.

Mohamed y Gandolfi hace 14 años

Toluca y León jugarán la primera semifinal en el estadio Shell Energy, en Houston, Texas, a partir de las 20.00 locales (01.00 GMT del jueves).

Mohamed y Gandolfi se reencontrarán en esta semifinal con el antecedente de haber sido campeones con los Xoloitzcuintles del Tijuana, como director técnico y defensa central, respectivamente.

Gandolfi llegó a los Xolos en 2010 cuando estaban en segunda división, y fue parte del equipo que logró el ascenso en 2011.

Mohamed tomó a la jauría en 2011. Entonces, Gandolfi ya estaba consolidado como capitán. Juntos ganaron el título del Apertura 2012.

Gandolfi definió al Turco como un entrenador "muy inteligente" y recuerda que "tenía un manejo de grupo extraordinario". También resalta su trabajo como estratega porque "nos facilitaba mucho" los partidos.

A Mohamed lo avalan una experiencia de 23 años en los banquillos y el reconocimiento de ser el entrenador más exitoso en los años recientes en la liga mexicana.

Gandolfi comenzó a dirigir en 2022 y apenas este año llegó a México después de trabajar en las ligas de Argentina, Ecuador y Colombia, donde ganó su primer título: la Superliga con el Atlético Nacional en 2025.

Los Diablos Rojos buscan agrandar su colección de cinco títulos que han ganado en 20 meses con Mohamed.

La Fiera comenzó en marzo su etapa con Gandolfi quien puede presumir de 11 triunfos en 16 partidos, y una racha de ocho juegos sin perder.

"Va a ser una semifinal muy disputada. Vamos a esperar un León que viene en crecida", reconoció Mohamed.

La Fiera de Gandolfi fue el único equipo mexicano que tuvo paso perfecto con tres triunfos en la primera fase de la Leagues Cup.

Almada y Almeyda volvieron por títulos

El América de Almada y el Monterrey de Almeyda definirán al segundo finalista en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, a partir de las 20.30 locales (03.30 GMT del jueves).

Ambos entrenadores regresaron este verano al fútbol mexicano después de vivir diferentes experiencias en Europa.

Almeyda ganó títulos en Grecia con el AEK de Atenas. Almada descendió con el Oviedo de España.

Previamente los dos tuvieron éxitos similares en México. Los dos ganaron la Liga MX y la Copa de Concacaf. El argentino lo logró con el Guadalajara y el uruguayo con el Pachuca.

Con ese prestigio volvieron a México. Almada tiene al América como líder invicto en la liga local y su siguiente objetivo es ganar la Leagues Cup, un torneo que ha sido esquivo para las Águilas.

Almeyda está reconstruyendo al Monterrey, y para ello fichó refuerzos como el mediocampista mexicano Orbelín Pineda y el delantero belga Hugo Cuypers.

"Monterrey tiene una de las plantillas más ricas del fútbol mexicano, con muchísima jerarquía. Va a ser un rival durísimo", consideró Almeyda.

Las Águilas de Almada, que recientemente ficharon al delantero colombiano Miguel Borja, esperan más refuerzos.