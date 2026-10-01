Disney aborda ola de despidos: "Tenemos que sobrevivir"

La presidenta de The Walt Disney Company, Dana Walden, abordó este jueves el tema de los despidos en el hogar del ratón Mickey, y sostuvo que la reestructuración constante es necesaria para la supervivencia de la industria.

"Es extremadamente doloroso", dijo Walden durante la conferencia Bloomberg Screentime, en Los Ángeles.

"Hemos despedido colegas con los que he trabajado durante la mayor parte de mi carrera. En muchos sentidos es una dura realidad", agregó.

La compañía ha ejecutado reducciones de personal en los últimos años. Medios especializados reportaron que unos 1000 empleados salieron de Disney en abril, tras la llegada de su nuevo director ejecutivo Josh D'Amaro.

Walden puntualizó que la ola más reciente fue parte de un programa de retiro voluntario que le dio a un grupo de ejecutivos "la oportunidad de decidir si era el momento adecuado para irse o permanecer, a sabiendas de que esta evolución nunca va a parar".

En entrevista con Lucas Shaw, editor de Bloomberg, Walden sostuvo que en este tipo de industria es de esperarse una reestructuración constante.

"La tecnología puso la mira en nuestro negocio, y tenemos que sobrevivir, prosperar y crecer. Y eso es lo que vamos a hacer", dijo.

"Como todos nuestros competidores que están en una situación similar, y nuestros competidores en la industria tecnológica, hay una necesidad constante de evaluar cómo estás estructurado".

La conferencia Bloomberg Screentime, celebrada anualmente en California, es considerada el punto de encuentro para el entretenimiento y el capital.

El programa de esta edición, que abrió con el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, incluye, entre otros, al actor y director Ben Affleck, el comediante Conan O'Brien y Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment.