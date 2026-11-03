Disputas clave de las elecciones de mitad de mandato en EEUU

Los estadounidenses deciden el martes si los republicanos del presidente Donald Trump conservan el control del Congreso o pasan los dos últimos años de su mandato enfrentándose a mayorías demócratas.

El elevado coste de la vida, la guerra con Irán y los bajos índices de aprobación de Trump ensombrecen el destino de los republicanos, que según las encuestas pueden perder senadores en estados tradicionalmente conservadores.

Sin embargo, posibles errores en las encuestas, la redistribución de los distritos y el gasto récord en campaña hacen que el resultado sea incierto.

- Las cuentas -

Los republicanos cuentan con una mayoría de 53 escaños frente a 47 en el Senado. Los demócratas necesitan arrebatarles cuatro asientos en la Cámara Alta para hacerse con la mayoría.

En caso de empate 50 a 50, los partidarios de Trump seguirían controlando el Senado por el voto de desempate del vicepresidente JD Vance.

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en liza. Actualmente está compuesta por 218 republicanos y un independiente alineado con ellos, 214 demócratas y dos escaños vacantes.

Se necesitan al menos 218 escaños para controlar la Cámara Baja.

- Ocho elecciones clave para el Senado -

Carolina del Norte: Roy Cooper, el exgobernador demócrata del estado, se enfrenta al político Michael Whatley para reemplazar al republicano Thom Tillis, conocido por ser crítico con Trump.

La amplia ventaja de Cooper en las encuestas ha hecho que los dos partidos reasignen parte de su presupuesto a candidaturas de otras zonas.

Texas: El demócrata James Talarico, un cristiano progresista, se enfrenta al fiscal general del estado, el republicano Ken Paxton, respaldado por Trump, cuyas polémicas han contribuido a apretar esta elección en un bastión conservador. Paxton cuenta con un leal grupo de seguidores y un enorme apoyo financiero externo.

Ohio: El exsenador demócrata Sherrod Brown busca volver a la Cámara Alta frente al republicano Jon Husted, quien sustituyó a JD Vance cuando este fue nombrado vicepresidente. El tradicional apoyo de este estado a los republicanos está en la cuerda floja por el descontento con la situación económica del país.

Maine: La republicana Susan Collins se enfrenta al exlíder del Senado estatal, el demócrata Troy Jackson. Collins ha aguantado en varias elecciones en un estado en el que los demócratas se han impuesto en las presidenciales desde 1992.

Alaska: La exdiputada demócrata Mary Peltola se enfrenta al republicano Daniel Sullivan. Esta elección se ha estrechado sorpresivamente debido a que en este estado Trump se impuso con 13 puntos de diferencia respecto Kamala Harris en 2024.

Iowa: La diputada republicana Ashley Hinson y el demócrata Josh Turek compiten por el escaño de la senadora republicana Joni Ernst, en una votación marcada por el aumento de los costos agrícolas y energéticos.

Kansas: El pastor demócrata Adam Hamilton se enfrenta al republicano Roger Marshall en un estado que no ha elegido a un senador demócrata desde 1932. Las proyecciones de las encuestas han obligado a Trump a movilizarse por su candidato.

Míchigan: Los republicanos tienen la opción de arrebatar un senador a los demócratas en este estado si el excongresista Mike Rogers derrota al progresista Abdul El-Sayed.

- Cámara de Representantes: distritos reñidos -

Nueva York, 17º distrito: el republicano Mike Lawler se enfrenta a la demócrata Cait Conley por un escaño del Valle del Hudson que ganó Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

Nebraska, 2º distrito: la jubilación del republicano Don Bacon deja una contienda muy disputada entre su compañero Brinker Harding y la demócrata Denise Powell.

Nueva Jersey, 7º distrito: la carrera por el asiento de representante está muy reñida entre la demócrata Rebecca Bennett y el republicano Tom Kean Jr.

Virginia, 2º distrito: la demócrata Elaine Luria busca recuperar el escaño que perdió frente a la republicana Jennifer Kiggans en 2022.

Iowa: tres distritos controlados por los republicanos en el este y el centro del estado servirán como termómetro para saber si los demócratas pueden lograr un triunfo a nivel nacional.

- ¿Ola azul? -

Puntos a los que hay que estar atentos para saber si hay una ola demócrata: dos circunscripciones de la Cámara de Representantes en Virginia controladas por los republicanos. La 1ª, donde Shannon Taylor se enfrenta a Robert Wittman, y la 5ª, donde el excongresista Tom Perriello aspira a desbancar a John McGuire.

Una victoria demócrata en el 6º distrito de Kentucky, de tendencia republicana, o derrotas inesperadas de los republicanos en el 13º de Florida y el 1º de Wisconsin, también indicarían un giro electoral más amplio.

Por el contrario, los demócratas podrían perder representantes en el 2º de Alabama, donde Shomari Figures defiende su escaño, y el 34º de Texas, donde Vicente González se enfrenta al republicano Eric Flores.