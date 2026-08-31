Djokovic dice haberse sentido mal "en cada partido" este año

Tras su primera derrota en un debut en el US Open, Novak Djokovic expresó su preocupación por unos problemas físicos que le han afectado este año y de los que no encuentra solución.

El serbio, de 39 años, pasó por un calvario de dolores y vómitos durante las 4 horas y media de batalla ante el argentino Mariano Navone, inesperado ganador del pulso por 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en la medianoche del domingo.

Pregunta: ¿Cómo se siente y cómo fue el partido?

Respuesta: "Fue evidente que para mí fue una sensación horrible en la pista. Es algo que, por desgracia, he venido arrastrando prácticamente en cada partido de este año. Ya saben, vómitos, un problema serio. Luego todo mi cuerpo empieza a colapsar, básicamente calambres y dolor. Al final la espalda simplemente se rindió y el hombro, y no pude cerrar el partido.

Iba un break arriba en el cuarto set, pero estuve sufriendo todo el tiempo desde el cuarto juego del partido. No quiero quitarle mérito a su victoria. Enhorabuena para él. Es un buen tipo, un luchador. Pero yo no lo disfruté".

P: ¿Este es un problema que puede solucionar?

R: "No lo sé. Lo intento, ya veremos".

P: Sé que no le gusta rendirse, pero ¿pensó en abandonar?

R: "Sí, lo pensé pero luego gané un set y después el tercero. Entonces fue como: "Bueno, quizá haya una posibilidad". No quería retirarme en el cuarto o quinto, quería terminar el partido de alguna manera".

P: Es la primera vez en 20 años que pierde en una primera ronda de Grand Slam.

R: "Sí, es un buen récord, otro más. Pero en realidad no estoy pensando en eso. Por supuesto estoy muy orgulloso de todos los logros del pasado, pero ahora es ahora. Ahora acabo de salir de la pista y todavía estoy tratando de manejar mi cuerpo".