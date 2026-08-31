Djokovic pierde por primera vez en un debut en el US Open ante el argentino Navone

Por primera vez en su legendaria carrera, el gigante serbio Novak Djokovic fue eliminado este domingo en la ronda inicial del Abierto de Estados Unidos a manos del argentino Mariano Navone.

Número 49 de la ATP, Navone se impuso por 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 a un Djokovic quebrado física y emocionalmente tras cuatro horas y 36 minutos de batalla nocturna en Nueva York.

El balcánico, que a sus 39 años intentaba de nuevo alcanzar su título 25 de Grand Slam, no había caído a la primera en Nueva York desde su debut en 2005 y tampoco en ninguna ronda inicial de un torneo grande desde hacía dos décadas.