Con dos goles del uruguayo Joaquín Valiente, el FC Dallas goleó 3-0 al Portland Timbers este sábado en el arranque de la primera ronda de los playoffs de la liga norteamericana (MLS).

La jornada inaugural de esta primera ronda, que se disputa al mejor de tres partidos, se cerraba en la cancha del Inter Miami de Lionel Messi, donde los vigentes campeones recibían al Columbus Crew.

Ante su público del Toyota Stadium, Dallas se confirmó como favorito de su llave con una victoria cimentada en la segunda mitad.

En los primeros 45 minutos Portland tuvo buenas ocasiones para abrir el marcador, especialmente con un disparo desde fuera del área del noruego Kristoffer Velde que rozó el palo.

En el minuto 53 apareció Joaquín Valiente para enviar a la red un despeje del arquero James Pantemis a tiro del nigeriano Daniel Job.

La misma dupla agrandó la ventaja para el equipo texano en el 55', con Job regalándole un pase de la muerte a Valiente.

El mediocampista charrúa, llegado este año a Dallas en un traspaso con Defensor Sporting, anotó tres goles en 32 partidos de fase regular.

En el 90+4', el estadounidense Samuel Sarver colocó el 3-0 final para los locales, que tendrán su primera oportunidad de clasificar en el segundo partido que se disputará en Portland el próximo sábado.

En el otro duelo de este sábado, New England Revolution derrotó 2-0 al Philadelphia Union con un gol en propia puerta del defensa Nathan Harriel en el minuto 10 y otro de Peyton Miller, de 19 años, en el 73'.