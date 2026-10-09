Documental retrata la vida privada de figura del Silicon Valley condenada por fraude

La intimidad de Elizabeth Holmes, fundadora de una startup de Silicon Valley caída en desgracia, será exhibida en un nuevo documental filmado durante los 34 días previos a su encarcelamiento debido a los malos manejos de su compañía.

Holmes era la directora ejecutiva de Theranos, que afirmaba haber desarrollado la tecnología para completar estudios médicos mediante muestras de apenas unas gotas de sangre.

La joven sumó a su proyecto a poderosos inversionistas, entre ellos empresarios de la talla de Carlos Slim y Rupert Murdoch y políticos como Henry Kissinger.

Pero su caída fue igual de vertiginosa: fue condenada en 2022 a once años de prisión por cargos de fraude y conspiración tras un muy mediático juicio.

El escándalo fue seguido de cerca por la prensa, y fue registrado en un libro, varios podcasts y en la miniserie "The Dropout", protagonizada por Amanda Seyfried.

Pero Holmes se alejó del escrutinio público, por lo que este documental, "You Can See Everything", que la filma en su casa junto a su pareja Billy Evans y sus dos hijos, causó revuelo cuando fue presentado sorpresivamente en septiembre en el Festival de Telluride, en Estados Unidos.

De acuerdo con sus directores, Nathan Fielder y Lance Oppenheim, Holmes inició conversaciones con la productora A24 sobre la posibilidad de documentar su día a día y, tras algunas reuniones, terminó invitándolos a su casa en California.

El resultado es una mezcla de documental con programa de telerrealidad que arrancó carcajadas, suspiros y aplausos en Los Ángeles durante una presentación especial a la que acudieron el martes celebridades como Zach Cregger, Hannah Einbinder, Meg Stalter, Aziz Ansari y Hasan Piker.

En un conversatorio tras la proyección de la cinta, que se estrenará el 16 de octubre en Estados Unidos, los directores describieron la experiencia como "triste y difícil", pero sobre todo confusa, al punto de que tanto ellos, como los miembros del equipo, registraban de forma distinta un mismo diálogo o acontecimiento.

"Todavía estamos tratando de entender", dijo Fielder.

"Creo que no estoy seguro hasta ahora de qué fue lo que viví, y es una de las razones por las que me emociona que la película se estrene y más gente la vea (...) quizás así me puedan ayudar a entender un poco".

- "Contacto visual muy intenso" -

Oppenheim dijo que ni Holmes ni Evans estaban muy familiarizados con su trabajo cuando les abrieron las puertas.

Fielder, director de la comedia documental "El ensayo", dice que "nunca hubo mucha explicación" sobre por qué los escogieron para contar la historia.

"O por qué quería pasar el último mes de libertad en una década con este tipo (...) Me gusta pensar que soy una buena persona pero aún así, no me elegiría a mí mismo", bromeó.

Fielder es una presencia constante en el documental, que emplea secuencias en primer plano que lo muestran frente a frente con Holmes.

Los careos entre Holmes y Fielder sacudieron las redes sociales cuando A24 divulgó las primeras imágenes del aguardado documental.

"Puedes ver que ella mantiene un contacto visual muy intenso, y llega un punto en que me incomodaba porque parecía que no iba a detenerse. Entonces yo bajaba la cabeza o desviaba la mirada", comentó Fielder que eventualmente decidió hacerle frente para no "arruinar el momento".

Los directores dijeron que la convivencia generó tensiones y que Evans intentó ejercer control sobre la producción, pero que nunca los expulsaron de la casa.

Ni Holmes, quien aún se encuentra en prisión, ni Evans han visto la versión final, afirmaron.