Dodgers blanquean 2-0 a los Gigantes con dos jonrones y 10 ponches de Skubal

SAN FRANCISCO (AP) — Teoscar Hernández y Andy Pagés conectaron jonrones en la segunda entrada para respaldar la actuación de Tarik Skubal, quien permitió tres hits en siete innings, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron 2-0 a los Gigantes de San Francisco la noche del viernes.

Shohei Ohtani se fue de 4-0 con tres ponches en su tercer juego de regreso tras una estadía de 13 partidos en la lista de lesionados debido a molestias en el bíceps derecho.

Skubal (12-7) ponchó a 10, incluidos cuatro consecutivos durante un tramo, y no otorgó bases por bolas en su décima apertura con los bicampeones defensores de la Serie Mundial desde que fue adquirido de Detroit el 2 de agosto. Los Dodgers habían ganado cada una de sus seis salidas anteriores, mientras él tuvo marca de 4-0 en sus últimas cuatro decisiones a lo largo de seis aperturas desde una derrota ante Milwaukee el 16 de agosto.

Fue el cuarto juego de la temporada del ganador vigente en dos ocasiones del premio Cy Young de la Liga Americana con ponches de doble dígito, el segundo con Los Ángeles.

Roki Sasaki lanzó un octavo inning perfecto con un par de ponches antes de que Tanner Scott cerrara el juego, que duró una hora y 53 minutos, para su 24to salvamento. Fue el segundo juego más rápido en los 27 años de historia del estadio.

El abridor de los Gigantes, el dominicano Yunior Marte (0-2), permitió los dos jonrones entre los seis hits que concedió en cinco innings. Más temprano en el día, San Francisco dio la bienvenida de regreso al ex cerrador Camilo Doval, reclamado en waivers después de que lo traspasaran a los Yankees antes de la fecha límite de cambios de 2025. ___

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