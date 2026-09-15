Dodgers celebran clasificación 14 al hilo con discreto brindis e igualan récord

CINCINNATI (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles celebraron su 14° viaje consecutivo a la postemporada de las Grandes Ligas, con el que igualaron un récord, con un brindis de Champagne tras la victoria del lunes por la noche por 4-1 sobre los Rojos de Cincinnati.

Las celebraciones más grandes llegarán después.

“Es difícil decir que alguna vez se sienta rutinario, pero esa es la expectativa aquí. Siempre me río cuando aseguramos un lugar en la postemporada: simplemente hacemos un brindis pequeño y agradable. Los muchachos que no han estado aquí ven eso y esperan un poco más. Eso pasa cuando aseguras la división”, manifestó Max Muncy, tercera base.

Los campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, que se unieron a Milwaukee y Tampa Bay como equipos que ya aseguraron un lugar en los playoffs, redujeron su número mágico a tres para un quinto título consecutivo del Oeste de la Liga Nacional y el 13° en 14 temporadas.

Los Ángeles igualó la racha de postemporadas de los Bravos de Atlanta de 1991 a 2005. Los Bravos llegaron cinco veces a la Serie Mundial durante ese lapso, pero solo ganaron en 1995.

“Por suerte lo estamos haciendo un poco mejor que eso”, dijo Muncy sobre los tres títulos de los Dodgers y sus cinco viajes al Clásico de Otoño durante esta racha.

Tarik Skubal —quien lanzó siete entradas sin permitir carreras y concedió apenas tres hits— señaló que la manera en que los Dodgers manejaron el hecho de asegurar un lugar en la postemporada fue definitivamente distinta en comparación con las situaciones de clasificación que vivió las dos temporadas anteriores con Detroit.

“Creo que eso habla de la gente que está en este vestuario y de lo que esperan de este equipo. Eso estuvo genial. Un pequeño brindis y a seguir. Olvidar que pasó. Tenemos más por lograr esta temporada”, expresó.

Dave Roberts, quien está en su 11ma temporada como mánager, dijo que su mensaje durante el brindis fue que los Dodgers han logrado mucho hasta este punto, pero aún no se han acercado a jugar su mejor béisbol.

“Cada año pasan muchos jugadores por aquí, y los muchachos encuentran la manera de dar un paso al frente, y eso es de lo que probablemente me siento más orgulloso: la consistencia de ganar a largo plazo. Cualquier equipo, cualquier organización puede ganar en un año determinado cuando las cosas se alinean, pero hacerlo todos los años, cuando se espera que lo hagas, dice algo sobre toda la organización”, dijo Roberts.

Los Dodgers (91-59) actualmente son el segundo sembrado en la Liga Nacional. Están 2,5 juegos por delante de Atlanta y están dos juegos detrás de Milwaukee por el primer sembrado.

Un pase directo en la primera ronda es importante en cualquier momento, pero especialmente este año para los Dodgers, que no están a plena capacidad. El primera base Freddie Freeman ha estado afectado por dolor en la rodilla derecha y Shohei Ohtani, dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, está en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el bíceps derecho.

“Dado cómo están nuestros muchachos en términos de salud, conseguir esa semana sería enorme. Aun así, tenemos que jugar bien para cerrar la temporada y llegar a ese punto”, dijo Roberts antes del juego del lunes.

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