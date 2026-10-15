Dodgers vuelven a caer ante Milwaukee y quedan al borde de la eliminación

Los Dodgers de Los Ángeles, actuales bicampeones de las Grandes Ligas de béisbol, sufrieron este miércoles su tercera derrota seguida ante los Cerveceros de Milwaukee y quedaron con pie y medio fuera de los playoffs de 2026.

Un jonrón del venezolano Jackson Chourio en el primer lanzamiento abrió una contundente victoria de Milwaukee por 6x2 con la que se adelanta 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Cerveceros sentenciaron el triunfo en un abarrotado Dodger Stadium con otros dos cuadrangulares consecutivos en la séptima entrada, después de una breve reacción angelina con dos carreras empujadas por Will Smith.

La superestrella japonesa Shohei Ohtani, relegada al sexto lugar al bate, alargó su insólita sequía y se quedó en un hit en dos apariciones en el plato.

Milwaukee tendrá el jueves su primera oportunidad de clasificar a la Serie Mundial, en la que sólo cuenta una presencia, en 1982, saldada con derrota.

Para los Dodgers, el sueño del tricampeonato únicamente puede salvarse con una milagrosa remontada.

Solamente un equipo ha levantado un 3-0 en contra en toda la historia de los playoffs, los Medias Rojas de Boston en 2004 frente a sus archirrivales Yankees de Nueva York.