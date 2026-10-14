Dominicano Peralta destaca desde la lomita y Rays igualan serie ante Guardianes

El lanzador dominicano Freddy Peralta completó seis entradas en las que permitió cuatro hits sin carreras en la victoria 3x1 de los Rays de Tampa Bay sobre los Guardianes de Cleveland este martes en el Tropicana Field (San Petersburgo).

Tampa Bay logra recuperarse después de caer 7x3 en el primer juego e iguala la Serie de Campeonato de la Liga Americana que ahora se muda al Progressive Field para el tercer juego en Cleveland, Ohio.

La Serie de Campeonato ha estado dominada por el talento dominicano, José Ramírez conectó tres imparables y anotó dos carreras en el triunfo de Cleveland mientras que esta noche Peralta consagró su mejor presentación de la postemporada 2026.

Peralta, de 30 años, suma 10.2 innings lanzados en los que registró nueve ponches y un promedio estelar de carreras limpias permitidas de 0.84.

El encuentro se mantuvo empatado a cero durante los primeros tres episodios hasta que sencillos de Ben Williamson y el canadiense Liam Hicks llevaron tres carreras al plato desatando la locura de los 32.125 aficionados presentes en el estadio.

Hicks, de 27 años y quien llegó a los Rays a mitad de temporada proveniente de los Marlins de Miami, salió de una mala racha en el momento justo conectando su primer hit desde el 3 de octubre en el inicio de la postemporada.

Con Peralta fuera del partido, Cleveland finalmente pudo acortar distancias en la séptima entrada con un doble de Chase DeLauter que impulsó a Patrick Bailey pero que no fue suficiente para meterse en el juego.

El dominicano Junior Caminero, principal figura de los Rays durante la temporada regular, terminó con un hit y una base por bolas en cuatro oportunidades al bate.

Bryan Baker ingresó al partido en la novena entrada para cerrar la puerta a los Guardianes y lo logró retirando a los tres bateadores de manera consecutiva en su cuarto salvamento de la postemporada.

Freddy Peralta (1-0) suma su primera victoria mientras que Parker Messick (0-2) sufre su segundo tropiezo.