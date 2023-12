escuchar

Para muchos, el término hotel es sinónimo de confort y tranquilidad, que también asocian con un momento para disfrutar y descansar. Sin embargo, un hombre en Bélgica vivió una experiencia totalmente opuesta e incluso traumática. Como suele suceder con este tipo de acontecimientos, se valió de sus redes sociales para compartir lo que él consideró algo “surreal”. “Por favor, asegúrense de cerrar bien la puerta de la habitación”, advirtió.

El hombre en cuestión es Pedro Mardones, un reconocido periodista español que cuenta con un segmento especializado en gastronomía que es transmitido por la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE).

No obstante, el relato de Mardones estuvo completamente alejado de las hornallas de la cocina, de las experiencias vitivinícolas o de los restaurantes de los pueblitos españoles que tienen más de medio siglo de historia deleitando comensales asiduos y turistas.

En esta oportunidad, el periodista publicó en su cuenta de TikTok un video donde explicó el angustiante momento que protagonizó una noche mientras se hospedaba en un hotel en Bruselas. Aunque no dio detalles del establecimiento, sí reveló cómo fue aquella terrorífica vivencia.

El clip, que tiene más de 62.000 reproducciones en esa red social, inicia con el relato de Mardones en primera persona, que narró que una noche, luego de cenar, se acostó a dormir y se despertó a eso de la una de la madrugada para usar el baño y una vez que encendió la luz se encontró con un hombre completamente desnudo. “No tenía nada de la cintura para abajo”, expresó.

Un hombre contó en sus redes sociales que entró en pánico cuando se encontró con un desconocido en el baño de la habitación del hotel donde se hospedaba Istock

Por temor a que se tratara de un sueño, Pedro contó que se pellizcó la cara para asegurarse de que no estaba dormido e incluso volteó la mirada hacia la mesa donde había dejado la cena. Sintió el momento que se tocó el rostro y verificó que parte de la comida todavía estaba allí. En el instante en que comprendió que realmente había una persona desconocida en su habitación, entró en pánico.

“Excuse me. It’s my room. Le dije, porque además tampoco es que el inglés a mí se me dé muy bien”, dijo el periodista, pero el hombre no parecía comprender. Pedro volvió a insistir, pero nada cambió. De hecho, el hombre en el baño se dispuso a utilizar el inodoro.

Por un momento, Pedro Mardones no dio crédito a lo que veían sus ojos y pensó que se trataba de un sueño TikTok/@pedro_mardones

Angustiado por el desconocido, Pedro llamó a la recepción del hotel para advertir lo que sucedía, pero le dijeron que debía hacerse responsable por las personas que dejaba entrar a la habitación. El hombre insistió en que no le había permitido el ingreso a nadie y un empleado se acercó a su puerta para atender su reclamo.

Una vez en la habitación, el trabajador, “que por suerte hablaba español” según el relato, se encontró con el extraño dormido sobre la cama, mientras Pedro no salía de su asombro. El empleado reconoció al hombre y le explicó que se trataba de un huésped cuyo cuarto estaba en el mismo piso, pero a dos puertas de distancia. “Ahora lo cuento con humor, pero casi me da un infarto”, expresó.

Luego de sacar al extraño, el trabajador regresó con toallas y sábanas limpias y trató de calmar al huésped español. “Ya lo saben, chicos. Revisen bien que cerraron la puerta de la habitación y también el cerrojo, que yo nunca lo hice, pero a partir de ahora no dejaré de hacerlo”, cerró.

LA NACION