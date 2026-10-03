Dos miembros de la delegación iraní ante la ONU son "expulsados" de EEUU

Estados Unidos "expulsó" a dos miembros de la delegación iraní que estuvieron en la Asamblea General de la ONU después de que ignoraran una orden de salir del país, dijo el sábado el Departamento de Estado.

"Se encontró que dos miembros más de la delegación iraní seguían (en Nueva York) mucho después de que hubiera concluido la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya fueron expulsados de Estados Unidos", dijo un funcionario a la AFP.

Medios estadounidenses informaron que el Departamento de Estado había ordenado el lunes al canciller de Irán, Abás Araqchi, y a su delegación que abandonaran el país.

Y recurrió a la expulsión de los dos miembros después de saber, por la misión iraní ante la ONU, que para el viernes continuaban en el país.

Uno de ellos se fue el viernes en la noche, y el segundo partió el sábado en la mañana, según el medio Axios.

Funcionarios estadounidenses e iraníes se habían reunido la semana pasada en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU.

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