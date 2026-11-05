Dosunmu anota 21 y Kuminga protagoniza remontada de Timberwolves para vencer 117-107 a Rockets

HOUSTON (AP) — Ayo Dosunmu anotó 21 puntos y Jonathan Kuminga protagonizó una racha en el cuarto periodo que permitió a los Timberwolves de Minnesota despegarse para vencer el miércoles 117-107 a los Rockets de Houston.

Minnesota ganaba por dos unidades antes de que llegara un triple de Kuminga y un robo de Dosunmu. A este último siguió un enceste de Kuminga, empujando el balón frente al aro, para colocar el marcador 111-104 con un par de minutos por jugar.

Kevin Durant encestó dos tiros libres por Houston antes de que otro triple de Kuminga ampliara la ventaja a 114-106 con menos de un minuto por disputarse.

LaMelo Ball anotó 12 de sus 20 puntos en el cuarto periodo por Minnesota, un partido después de terminar con su número máximo de la temporada, de 34 unidades.

Alperen Sengun logró el 13er triple-doble de su carrera con 17 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias para liderar a los Rockets, que perdieron apenas por segunda vez esta temporada. Durant sumó 21 puntos y Fred VanVleet aportó 18.

Kuminga terminó con 16 puntos y ocho rebotes. Jaden McDaniels contabilizó 14 puntos y ocho tableros por los Wolves.

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