Dybantsa, primera elección del draft, se perderá estreno de la NBA

A.J. Dybantsa, la primera elección del pasado draft de la NBA, se perderá el estreno de temporada de los Washington Wizards debido a un esguince en el tobillo izquierdo, informó su entrenador, Brian Keefe.

El alero estadounidense, de 19 años, figura como "día a día" en el reporte de lesionados y su próxima oportunidad para debutar llegará el viernes, cuando los Toronto Raptors visiten la capital de Estados Unidos.

Los Wizards jugarán su primer encuentro de la nueva campaña el miércoles ante Milwaukee en Washington.

Dybantsa, cuya madre es de Jamaica y su padre de Congo, se lastimó el viernes en el segundo cuarto del último partido de pretemporada de su equipo contra Nueva Orleans, tras caer de forma torcida luego de un tiro en suspensión.

La promesa anotó 12 puntos con 4 de 8 en tiros de campo, además de sumar dos rebotes y un tapón en los 15 minutos que disputó contra los Pelicans.

Anotó más de diez puntos en los cuatro partidos de pretemporada de los Wizards.

El equipo de la capital no ha logrado una campaña con balance positivo desde el curso 2017-2018 y no ha ganado más de 18 juegos en ninguna de las tres últimas temporadas.

Washington, sin embargo, se reforzó con el pívot Anthony Davis y el base Trae Young, de quienes, junto con Dybantsa, se espera que impulsen a una franquicia que no ha ganado una serie de playoffs desde 2017 ni ha conquistado un título de la NBA desde 1978.