Ed Sheeran regresa a los escenarios en medio de la polémica sobre los palestinos

Manifestantes y policías se preparan para un concierto este sábado de la superestrella del pop Ed Sheeran en Filadelfia, en su primera actuación desde que se vio envuelto en una controversia global desencadenada por comentarios propalestinos de uno de sus teloneros.

El rapero Macklemore fue expulsado el lunes de la gira estadounidense Loop Tour, de Sheeran, después de que los propietarios de los estadios que acogerán los próximos conciertos objetaran que gritara "¡Palestina libre!" durante una actuación en Nueva Jersey a principios de mes.

Sheeran negó haber estado detrás de la decisión de apartar a Macklemore y apuntó al promotor de la gira.

Sin embargo, cuatro artistas que participaban en el tour abandonaron posteriormente la gira del intérprete de "Shape of You".

Entre ellos figuraban la banda que acompañaba a Sheeran y también Finneas, conocido por su trabajo junto a su hermana, la estelar cantautora Billie Eilish.

En un momento en que un número creciente de artistas se pronuncia contra el conflicto en Gaza y la violencia de los colonos en Cisjordania, el británico de 35 años ha mantenido una postura apolítica.

"No soy cómplice. Tengo opiniones personales sobre este devastador conflicto. El hecho de que elija no expresarlas públicamente no significa que no existan o que no me importe", escribió el martes en Instagram.

"Quienes vienen a mis conciertos no esperan un foro político", añadió.

El antiguo músico callejero convertido en estrella mundial, acusado por sus críticos de no enfrentarse a los propietarios de los estadios donde actúa, ha sido objeto de llamados al boicot a raíz de la polémica.

"Está claro que existe un verdadero descontento respecto a cómo se está gestionando toda esta situación, y sin duda él está teniendo que hacer un importante trabajo de gestión de reputación", afirmó Gretchen Larsen, profesora especializada en la industria musical de la Escuela de Negocios de la Universidad de Durham, en Reino Unido.

¿Concierto solista?

No se han anunciado nuevos teloneros ni bandas de acompañamiento, y se desconoce cómo Sheeran planea llevar adelante su espectáculo del sábado por la noche en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Una manifestación propalestina organizada por grupos locales estaba prevista en las inmediaciones del recinto durante la tarde, antes del concierto.

La policía de la ciudad indicó a AFP que habría "presencia policial" para "contribuir a garantizar la seguridad de los asistentes al concierto, los empleados y los residentes del vecindario".

En el mercado de reventa, las entradas para el concierto cambiaban de manos a un ritmo ligeramente superior desde el lunes en comparación con otras fechas de la gira de Sheeran, según el portal de seguimiento TicketData.

"Una parte del público no presta atención a la política o le es completamente indiferente, y recién ahora se ha enterado de que Ed Sheeran actuará en su ciudad. Están comprando entradas sin ninguna relación con la controversia", explicó Keith Pagello, fundador del sitio.

El precio de las entradas más económicas bajó de 123 dólares el lunes a 67 dólares el viernes por la tarde.

Pagello señaló que esa caída no está necesariamente relacionada con la polémica, ya que es habitual que los precios de las entradas caigan a medida que se acerca la fecha del evento.