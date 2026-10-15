Eduardo Bolsonaro predice una "edad dorada para América Latina" si gana su hermano Flávio en Brasil

América Latina vivirá "una edad dorada" si gana el candidato presidencial Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de los comicios el 25 de octubre, uniéndose a la oleada conservadora en la región, declaró este miércoles en Washington su hermano, Eduardo Bolsonaro.

Residente en Estados Unidos tras la caída en desgracia de su padre, el expresidente ahora encarcelado Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro acudió a una gala del Hispanic Heritage, una asociación conservadora latina, que le concedió un premio al presidente argentino, Javier Milei.

"Creo que cuando confirmemos la victoria de mi hermano, el senador Flávio Bolsonaro, como presidente de Brasil, vamos a lograr lo que yo llamo una nueva era dorada de América Latina" declaró ante la audiencia.

"Por primera vez, vamos a ver a todos los países luchando contra el narcoterrorismo", aseguró Eduardo Bolsonaro.

América Latina y el Caribe viven una oleada conservadora que se ha acentuado tras el regreso a la Casa Blanca del republicano Donald Trump.

"Tenemos grandes recursos, tenemos trabajadores, todo lo que necesitamos para ser justo como Estados Unidos, un país de primer mundo", añadió Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro salió vencedor en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, y es favorito, aunque con un ajustado margen, en la segunda vuelta, frente al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Eduardo Bolsonaro renunció temporalmente a su escaño de diputado federal en marzo de 2025 para instalarse en Estados Unidos, con la intención de recabar apoyos en el gobierno Trump para que se aplicaran sanciones contra autoridades brasileñas.

La justicia brasileña lo condenó por "coacción" por este lobby en Washington a favor de su padre.

Cercano a la Casa Blanca, Eduardo Bolsonaro estuvo presente en el Despacho Oval cuando su hermano Flávio consiguió una audiencia con Trump, apenas tres semanas después de una cumbre del presidente estadounidense con Lula.

Una victoria de Bolsonaro representaría un gran triunfo estratégico exterior para Trump, que afronta el 3 de noviembre una difícil elección legislativa de medio mandato.

jz/mel