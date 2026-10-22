Edwards y los Timberwolves amargan debut de Antetokounmpo en Miami

Los Minnesota Timberwolves se impusieron este miércoles cómodamente 131-106 sobre el Miami Heat, con una espectacular actuación de Anthony Edwards, quien con 45 puntos opacó el debut del griego Giannis Antetokounmpo en su nuevo equipo.

A continuación las escenas más destacadas en la jornada de la NBA:

-Edwards y Ball brillan-

Un Kaseya Center (Miami) lleno para la primera presentación de Giannis Antetokounmpo en la temporada regular no fue suficiente para detener a Anthony Edwards y LaMelo Ball en una dominante presentación de los Wolves.

"La mentalidad de Anthony es de aprovechar cada momento", dijo el entrenador, Chris Finch. "Siempre está listo y es algo que hemos visto de él desde sus inicios".

En 33 minutos de partido, Edwards acumuló 10 rebotes, tres asistencias, dos robos y un bloqueo.

Ball, quien disputa su primera temporada con Minnesota, anotó 21 puntos y junto a Edwards, se combinaron para 14 de los 20 triples en la jornada de hoy.

Mientras que Antetokounmpo, en su partido 896 en la NBA y primero con Miami, aportó 35 puntos en una noche en la que no tuvo el respaldo del resto de sus compañeros.

Bam Adebayo, llamado a ser el principal aliado de Antetokounmpo, anotó 15 puntos mientras que Klay Thompson apenas disputó 17 minutos con cuatro faltas y 10 puntos.

Miami, que estuvo abajo hasta por 30 puntos, perdió la batalla de los rebotes (67-44) y los puntos en segundos oportunidades (20-6), ambas estadísticas clave para el dominio de los visitantes.

-Davis anota 34 para Washington-

Los Washington Wizards lograron su primera victoria de la temporada al imponerse 128-116 sobre los Milwaukee Bucks gracias a una estelar actuación de su principal figura, Anthony Davis.

Davis, de 33 años y campeón de la NBA en el 2020 con los Lakers, completó un doble-doble de 34 puntos y 12 rebotes.

"Fue un esfuerzo en equipo, no iniciamos bien el partido y hay cosas que debemos mejorar pero es bueno empezar con una victoria", dijo Davis.

Afectado por una lesión en su mano derecha, Davis se perdió gran parte de la temporada anterior.

Junto a Trae Young, los Wizards aspiran a volver a los playoffs después de terminar en el último lugar del Este la campaña anterior.

Washington gana un partido inaugural por primera vez desde el 2022.

- Brasileño Splitter cae en su debut -

El brasileño Thiago Splitter debutó como entrenador de los Chicago Bulls con una derrota 135-92 frente a los Toronto Raptors en el Scotiabank Arena (Toronto).

Splitter, de 41 años, dirigió a los Portland Trail Blazers en 81 partidos de la temporada 2025-26 clasificando a los playoffs en su primera campaña como entrenador en la NBA.

El partido marcó el regreso de Kawhi Leonard a los Raptors, equipo con el que se coronó campeón en la temporada 2018-19.

Leonard, quien ha llegado a Toronto tras pagar una multa de $700.000 dólares por violar reglas del límite salarial en su tiempo con los LA Clippers, terminó con 23 puntos, seis rebotes y cuatro robos en 24 minutos.

"No puedo pensar en un mejor regreso", comentó Leonard. "Hemos ganado y hemos jugado muy bien, debemos seguir creciendo, quiero aprender más de mis compañeros".