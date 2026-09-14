EE.UU. acoge reuniones del G20 sobre "abundancia energética" en plena guerra en Medio Oriente

Estados Unidos recibe este lunes en Houston una serie de reuniones del G20 sobre "abundancia energética", en medio de la guerra lanzada por Donald Trump contra Irán que ha trastornado el mercado mundial de combustibles.

Los debates están programados hasta el miércoles en esa ciudad del rico estado petrolero de Texas, en el sur del país.

Se harán presentes delegaciones de las mayores economías del mundo —incluidas China, India, Japón y Alemania—, y se espera la asistencia de grandes productores de petróleo, como Canadá y Arabia Saudita.

Diplomáticos rusos señalaron el sábado que Rusia también enviaría a algunos funcionarios.

La inesperada presencia del ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, causó revuelo en una reunión del G20 hace dos semanas.

Aliados europeos de Ucrania expresaron su decepción sobre la decisión estadounidense de invitar a Rusia, lo que va en contra de los esfuerzos por excluir a Moscú debido a la guerra contra su vecino.

Las reuniones en Houston ocurren cuando los precios del gas y el petróleo aumentan por la guerra abierta en Oriente Medio, y Europa tiene dificultades para llenar sus reservas de gas antes del invierno.

Una de las prioridades declaradas de Washington como anfitrión del G20 es ampliar el acceso a una energía asequible, confiable y segura, pero el suministro se ha visto drásticamente afectado desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en febrero.

Los precios en las estaciones de combustible se han disparado en Estados Unidos, donde un galón de diésel (3,78 litros) ha llegado a un valor récord y actualmente está en un promedio de 6,2 dólares de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil.

La gasolina también es un 44% más cara que antes de la guerra.

La impopular guerra y sus consecuencias hacen temer una derrota al Partido Republicano de Trump en las cruciales elecciones legislativas de noviembre.

El presidente de Estados Unidos ha acusado a Irán de prolongar el conflicto para perjudicarlo políticamente y afirmó recientemente que la guerra terminaría "de inmediato" tras los comicios.

Trump también acusó al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de provocar una escasez de diésel por medio de ataques a las refinerías de Rusia.