EEUU advierte que retirará visas a organizadores de caravanas de migrantes

El gobierno de Donald Trump anunció este jueves que denegará visados a los organizadores de caravanas de migrantes con destino a Estados Unidos, tras asegurar que ya ha aplicado la medida a 15 personas en la última semana.

"Investigaciones indican que algunas personas han reclutado, coordinado y dirigido a grandes grupos de inmigrantes que viajan por Centroamérica y México hacia la frontera sur de Estados Unidos", indicó un comunicado del Departamento de Estado.

En Honduras y El Salvador han surgido recientemente anuncios de caravanas organizadas a través de TikTok y otras redes, con centenares de personas que contestaron afirmativamente, aunque sin nombres de organizadores.

La fecha de salida sería el 3 de noviembre en Honduras y el 4 en El Salvador.

Otros intentos parecidos se disolvieron al cruzar por Guatemala y México.

El Departamento de Estado no comunica la identidad de las 15 personas a las que ya retiró la visa, pero recuerda su política de "tomar medidas contra individuos que, a sabiendas, organicen, promuevan, apoyen o financien caravanas que faciliten la inmigración ilegal a Estados Unidos".

Washington ha aumentado de forma notoria la cancelación de visas para responsables públicos o ciudadanos de países latinoamericanos a los que quiere aplicar presión diplomática, desde vecinos como México a países aislados políticamente como Nicaragua o Cuba.

Las caravanas de migrantes indocumentados fueron una de las constantes del primer gobierno Trump y de la presidencia posterior del demócrata Joe Biden.

El gobierno Trump hizo de la lucha contra la inmigración ilegal uno de sus principales ejes de política interna, con redadas en todo el país y una política de cero admisiones en la frontera sur.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este jueves que desde enero de 2025 ha revocado el estatus migratorio de 2,2 millones de "extranjeros ilegales", además de restringir los permisos de trabajo.

Estados Unidos celebra elecciones legislativas el 3 de noviembre, con sondeos favorables a los demócratas.